उत्तराखंड वाले सावधान! अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट, आज आसमान से बरसेगी आफत
उत्तराखंड में आज भी मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ भारी बारिश, आकाशीय बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है, जिससे देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जैसे जिलों में अधिक बारिश हो सकती है।
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इस साल मॉनसून ने पहाड़ों पर जमकर कहर बरपाया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भी बादल गरज-चमक के साथ मेहरबान होने वाले हैं। 5 सितंबर 2025 को राज्य में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट है। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा।
आज कहां-कहां होगी बारिश
उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। IMD की चेतावनी के मुताबिक, देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जैसे जिलों में तीव्र बारिश के स्पेल देखने को मिल सकते हैं, जहां बिजली चमकने और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। तापमान की बात करें तो मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य रहते हुए 28-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह 20-25 डिग्री तक गिर सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे, यानी पहाड़ों में 15-18 डिग्री रहने की उम्मीद है। हवा की रफ्तार 40-50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
पांच दिनों तक जारी रहेगी बारिश
उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अभी भी पूरी ताकत से सक्रिय है। अगस्त 2025 में औसत से ज्यादा 84.1 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य 73.4 मिमी से ऊपर है। 2 सितंबर को तो कुछ जगहों पर 12-20 सेमी तक भारी वर्षा हुई, जो हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर गई। सितंबर के पहले हफ्ते में मॉनसून की वापसी के संकेत अभी नहीं दिख रहे; बल्कि 4 से 9 सितंबर तक अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश जारी रहने की भविष्यवाणी है। IMD का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में राज्य में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक बनी रहेगी।
