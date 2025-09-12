उत्तराखंड वाले ध्यान दें! आज 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में आज 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश होगी।

उत्तराखंड में आज फिर बारिश अपना रंग दिखाने को तैयार है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में मॉनसून की सक्रियता बरकरार है और 12 सितंबर 2025 को कई इलाकों में तेज झमाझम की उम्मीद है। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा।

आईएमडी के अनुसार, पूरे उत्तराखंड में आज व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर तीव्र से बहुत तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। राज्य में तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने विशेष रूप से देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। यहां कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। IMD की राज्य स्तरीय भविष्यवाणी में अलग-अलग जगहों पर तूफानी बारिश की चेतावनी है, इसलिए नदियों और पहाड़ी रास्तों से दूर रहें।