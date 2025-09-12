Uttarakhand weather update imd Heavy Rains Issues Yellow Alert उत्तराखंड वाले ध्यान दें! आज 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand weather update imd Heavy Rains Issues Yellow Alert

उत्तराखंड वाले ध्यान दें! आज 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में आज 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश होगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनFri, 12 Sep 2025 07:19 AM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड वाले ध्यान दें! आज 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

उत्तराखंड में आज फिर बारिश अपना रंग दिखाने को तैयार है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में मॉनसून की सक्रियता बरकरार है और 12 सितंबर 2025 को कई इलाकों में तेज झमाझम की उम्मीद है। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा।

आईएमडी के अनुसार, पूरे उत्तराखंड में आज व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर तीव्र से बहुत तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। राज्य में तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने विशेष रूप से देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। यहां कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। IMD की राज्य स्तरीय भविष्यवाणी में अलग-अलग जगहों पर तूफानी बारिश की चेतावनी है, इसलिए नदियों और पहाड़ी रास्तों से दूर रहें।

अभी जारी है मॉनसून का कहर

उत्तराखंड में इस साल मॉनसून जमकर बरसा है। आईएमडी के आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जून से 3 सितंबर 2025 तक पूरे देश में मॉनसूनी बारिश सामान्य से 8% ज्यादा रही है। राज्य में हाल के हफ्तों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जैसे पिछले हफ्ते 187.6 मिमी वर्षा हुई, जबकि सामान्य 64.7 मिमी होती है। IMD का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी हल्की-फुल्की बरसात बनी रहेगी

Uttarakhand Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।