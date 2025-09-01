उत्तराखंड पर अभी भी संकट, सितंबर में भी सामान्य से ज्यादा बरसेंगे बदरा
मौसम ने चेतावनी जारी की है कि सितंबर के महीने में भी देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होगी, जिससे उत्तराखंड में भूस्खलन और बाढ़ आने की संभावना है। अगस्त महीने में भी उत्तराखंड ने कई आपदाओं का सामना किया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का अनुमान है कि देश के विभिन्न हिस्सों में सितंबर में भी सामान्य से अधिक बारिश होगी। इस मानसून में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से आपदाएं आ चुकी हैं। इस बीच, विभाग ने खराब मौसम को लेकर खासतौर पर उत्तराखंड के लिए चेतावनी जारी की है।
लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा
आईएमडी के अनुसार, सितंबर महीने में मासिक औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत के 109 प्रतिशत से अधिक होगी। विभाग का कहना है कि अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी, लेकिन पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर क्षेत्रों तथा उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने चेतावनी दी कि भारी वर्षा से सितंबर में उत्तराखंड में भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ सकती है और दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में सामान्य जनजीवन बाधित हो सकता है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड से कई नदियां निकलती हैं।
उफान पर होंगी नदियां
उन्होंने कहा कि इसलिए भारी बारिश का मतलब है कि कई नदियां उफान पर होंगी और इसका असर निचले इलाकों के शहरों और कस्बों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भी भारी बारिश का अनुमान है।
पश्चिमी विक्षोभों के कारण मानसून अति सक्रिय
आईएमडी ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण मानसून लगातार अति सक्रिय बना रहा। इससे देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगस्त में 250.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से लगभग 31% अधिक है। यह 2001 के बाद से इस महीने की तीसरी सबसे अधिक और 1901 के बाद से आठवीं सबसे अधिक बारिश है।
