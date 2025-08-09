उत्तराखंड में मॉनसून थमने का नाम नहीं ले रहा, इन जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में आज कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में मॉनसून पूरे जोरों पर है। उत्तरकाशी, चमोली और नैनीताल जैसे जिलों में तो येलो अलर्ट जारी किया है।

उत्तराखंड की वादियों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग (IMD) ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि मॉनसून पूरे शबाब पर है और राज्य के सभी 13 जिलों में बारिश की फुहारें बिखेरने को तैयार है। कहीं हल्की बौछारें तो कहीं झमाझम बारिश के साथ आज का दिन सुहाना होने वाला है। बारिश के अलावा कई जगहों पर लैंडस्लाइड और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है।

मॉनसून की धमाकेदार एंट्री इस साल मॉनसून ने उत्तराखंड में 19 जून को ही दस्तक दे दी थी, जो सामान्य से थोड़ा जल्दी है। अब तक ये पूरे राज्य को अपने रंग में रंग चुका है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह के मुताबिक, मॉनसून की रफ्तार तेज है और अगले कुछ दिनों तक बारिश का जोर बरकरार रहेगा। इस बार बारिश सामान्य से 10-15% ज्यादा हो सकती है, यानी पहाड़ों से लेकर मैदानों तक पानी ही पानी।

बारिश और ठंडक का कॉकटेल IMD की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, आज उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लेकिन कुछ इलाकों में भारी बारिश का भी अलर्ट है। खास तौर पर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है।