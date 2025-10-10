दिन में धूप रात में कंपकंपी, उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज; आज होगी बारिश
बारिश के बाद देहरादून में इस सीजन की सबसे सर्द रात रही, जहां तापमान गिरकर 16.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार को अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री रहा।
देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह धूप रही। इससे अधिकतम तापमान 24 घंटे के भीतर 4.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। बुधवार को तापमान जहां 25.5 था, वहीं गुरुवार को 29.7 डिग्री रहा। बुधवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रही।
बुधवार दिन और शाम को बारिश से रात में तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 16.8 डिग्री दर्ज किया गया। इस सीजन में पहली बार तापमान 17 डिग्री से नीचे पहुंचा। दिन और रात के पारे का अंतर करीब 12.9 डिग्री रहा।
पहाड़ों में हल्की बारिश
आज उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बारिश की संभावना है।
