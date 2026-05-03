Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिन में हो गई रात, काले बादलों ने देहरादून को पूरी तरह ढक लिया; उत्तराखंड के 8 जिलों में येलो अलर्ट

May 03, 2026 11:11 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share

मौसम का रंग भी अजीब होता है। कभी धूप, कभी छांव तो कभी दिन में ही रात। देहरादून में मौसम ने कुछ ऐसा ही रंग दिखाया है। रविवार को दिन शुरू होते ही काले बादलों ने पूरे शहर को ढक लिया। इससे दिन के शुरुआती घंटों में ही रात जैसा माहौल बन गया। 

दिन में हो गई रात, काले बादलों ने देहरादून को पूरी तरह ढक लिया; उत्तराखंड के 8 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम का रंग भी अजीब होता है। कभी धूप, कभी छांव तो कभी दिन में ही रात। देहरादून में मौसम ने कुछ ऐसा ही रंग दिखाया है। रविवार को दिन शुरू होते ही काले बादलों ने पूरे शहर को ढक लिया। इससे दिन के शुरुआती घंटों में ही रात जैसा माहौल बन गया। इस बीच मौसम विभाग ने रविवार को उत्तराखंड के आठ जिलों में बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

देहरादून में शनिवार को दिनभर धूप खिली रही और बादलों की लुकाछिपी रही। देर शाम को झमाझम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से मौसम ठंडा हो गया। शाम को करीब सात बजे शहर के कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई। शनिवार को दून में 32.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 16.6 डिग्री रहा।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय में 140 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी

ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार

रविवार को राज्य के आठ जिलों में बारिश और 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की से बहुत हल्की बारिश संभव है। शेष जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड के हर ब्लॉक में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल, पार्किंग की समस्या पर भी फोकस

40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी

उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। स्थानीय लोगों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

चार और पांच मई को ऑरेंज अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चार और पांच मई को देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चम्पावत और ऊधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, पांच मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन तंत्र सक्रिय रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में नई शर्तें तय, उपनल कर्मचारियों को समान वेतन के साथ सुरक्षा कवच
Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।