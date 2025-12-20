Hindustan Hindi News
Uttarakhand weather update cold wave fog buses trains delayed snow alert dehradun
उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, कोहरे से बस-ट्रेनें प्रभावित; पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट

संक्षेप:

देहरादून में कोहरे और सर्द हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री तक गिर गया है, जिससे रोडवेज की आय में कमी आई है और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में पहाड़ी जिलों में बर्फबारी की संभावना जताई है।

Dec 20, 2025 07:23 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, देहरादून
रात में कोहरा और दिन में धुंध से देहरादून का पारा धड़ाम हो गया। बीते 24 घंटे में दून में न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार सुबह दून का मौसम साफ था लेकिन सुबह सात बजे के बाद हल्के बादल छा गए थे। दोपहर तीन बजे के बाद सर्द हवा चलने लगी। इससे दून में ठिठुरन बढ़ गई। देहरादून के अलावा अन्य जिलों में भी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। आज भी पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है।

शुक्रवार को अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री था। न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रिकार्ड किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आई है। अधिकतम तापमान 2.3 और न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। इससे ठंड बढ़ी है। मसूरी में तापमान अधिकतम 13 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कोहरे के चलते बसों में 25 फीसदी यात्री घटे

उत्तराखंड रोडवेज को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कड़ाके की ठंड के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण लोग अपनी यात्रा टाल रहे हैं। बसों में 25 फीसदी तक यात्री कम हो गए हैं। रात में यात्रियों के अभाव में सेवाएं रोकनी पड़ रही हैं। रोडवेज की रोजाना इनकम भी 50 लाख रुपये तक कम हो गई है। यात्री संख्या और इनकम में लगातार गिरावट आ रही है।

रात की सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर

कोहरे का सबसे व्यापक असर रात और तड़के चलने वाली बसों पर दिख रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ जाने वाली बसों में यात्री बहुत कम नजर आ रहे हैं। यात्रियों की कमी के कारण कई डिपो से बसें पूरी क्षमता के साथ नहीं चल पा रही हैं। देहरादून आईएसबीटी से यात्रियों के अभाव में कुछ सेवाएं रोकनी पड़ रही हैं।

आज पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना

20 दिसंबर को को पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावना है। 20 दिसंबर व 21 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं पथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा व बर्फवारी होने की संभावना है।बर्फबारी 3500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रो में होने की संभावना है। 21 व 22 दिसंबर को हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर में मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। 23 से 25 दिसंबर तक सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

कोहरे से लेट हुई उपासना

मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी पड़ रहा है। शुक्रवार को हावड़ा से आने वाली उपासना एक्सप्रेस अपने तय समय से दो घंटे देरी से पहुंची। देहरादून से भी इस ट्रेन को दो घंटे देरी से रात साढ़े बारह बजे रवाना किया गया। ट्रेन के लेट होने से रेल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

