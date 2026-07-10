Uttarakhand Weather Today: भारी बारिश से हाहाकार, 9 जिलों के स्कूलों में छुट्टी; आज भी रेड अलर्ट
Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश पहाड़ से मैदान तक आफत बनकर बरसी। गुरुवार को जगह-जगह भूस्खलन से राज्य में 194 सड़कें बंद हो गईं। हालांकि दोपहर तक इनमें से 40 सड़कें खोल दी गईं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है।
Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में भारी बारिश से हाहाकार मच गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए 9 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दिया गया है। सड़कें बंद होने से कई गांवों का संपर्क कट गया। स्यानाचट्टी के समीप यमुनोत्री हाईवे का करीब 100 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।
आज भी भारी बारिश, नौ जिलों में स्कूल बंद
मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी प्रदेश में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल, चम्पावत और ऊधमसिंह नगर में शुक्रवार को भी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। शासन ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस और एसडीआरएफ सहित संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।
कहां कितनी सड़कें बंद
सर्वाधिक 32 सड़कें पौड़ी जिले में बंद हैं। चमोली में 25, पिथौरागढ़ में 24, बागेश्वर में 17, टिहरी में 24 और देहरादून में भी 27 सड़कें बंद चल रही हैं। लोनिवि के एचओडी राजेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार दोपहर को 194 सड़कें बंद थीं लेकिन देर शाम तक 40 के करीब सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया था।
24 घंटे सतर्क रहें अधिकारी : धामी
उत्तराखंड में लगातार बारिश और मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे सातों दिन सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन से हालात और तैयारियों का अपडेट लिया।
निर्माणाधीन होटल ढहा
गुरुवार को हुई भारी बारिश से टिहरी के कद्दूखाल में पहाड़ी का हिस्सा खिसकने से निर्माणाधीन होटल ढह गया। भवाली-अल्मोड़ा हाईवे पर बोल्डर गिरने से कार क्षतग्रिस्त हो गई। हरिद्वार के पुरुषार्थी मार्केट में मकान की छत टूटने से फंसे चार लोगों को रेस्क्यू किया गया। ज्वालापुर में भूमि कटाव से आठ मकान खतरे की जद में आ गए। भूपतवाला में सड़क धंसने से दो दोपहिया वाहन और एक कार फंस गई।
सड़क धंसने से 1500 परिवारों का संपर्क टूटा
देहरादून जिले में किमाड़ी-लंबीधार मोटर मार्ग भूस्खलन से पांच घंटे बंद रहा। सहस्रधारा-चामासारी सड़क पर जगह-जगह मलबा आने और सड़क धंसने से 1500 परिवारों का संपर्क टूट गया है। सहस्रधारा के मजाड़ा, कार्लीगाड़ इलाके में भी संपर्क मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। जौनसार बावर के मुंशी-धोईरा-देऊ, बोसान–बैड़ और गडोल–सकरोल मोटर मार्ग पर यातायात बाधित हो गया। वहीं, मैदानी इलाकों में भारी जलजमाव से लोगों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रुड़की उपकारागार के बाहरी परिसर मेंभारी जलजमाव होने से निकासी के लिए तीन पंप लगाने पड़े।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।