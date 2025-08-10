Uttarakhand weather today heavy rain alert in Dehradun and 11 other districts yellow and orange alert संडे खराब करेगा मॉनसून, देहरादून समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand weather today heavy rain alert in Dehradun and 11 other districts yellow and orange alert

संडे खराब करेगा मॉनसून, देहरादून समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मॉनसून की ट्रफ लाइन हिमालय की तलहटी से होकर गुजर रही है। ऐसे में बारिश की ज्यादा संभावनाएं बनती हैं। थपलियाल ने बताया कि एक सप्ताह तक बारिश के आसार हैं। जब ट्रफ लाइन ऊंचाई वाले इलाकों में शिफ्ट हो जाएगी, तब जाकर बारिश में कमी दर्ज की जाएगी।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देहरादूनSun, 10 Aug 2025 08:21 AM
share Share
Follow Us on
संडे खराब करेगा मॉनसून, देहरादून समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

अगर आप आज छुट्टी दिन वाले कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो रुक जाइए! मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने देहरादून बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक डॉ. रोहित थपलियाल के मुताबिक टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चमोली, यूएसनगर एवं चंपावत में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।

एक सप्ताह बरसेगा पानी

मॉनसून की ट्रफ लाइन हिमालय की तलहटी से होकर गुजर रही है। ऐसे में बारिश की ज्यादा संभावनाएं बनती हैं। थपलियाल ने बताया कि एक सप्ताह तक बारिश के आसार हैं। जब ट्रफ लाइन ऊंचाई वाले इलाकों में शिफ्ट हो जाएगी, तब जाकर बारिश में कमी दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में बारिश हुई और ठंडी हवाएं चलीं। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से .3 डिग्री कम 29.9 डिग्री दर्ज किया गया।

कहां कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभग ने बताया कि सोमवार यानी 11 अगस्त को भी भारी बारिश का अलर्ट घोषित है। देहरादून,उत्तरकाशी,रुद्रप्रयाग, चमोली एवं चंपावत में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। 12 अगस्त को देहरादून,चंपावत, नैनीताल और प्रदेश के बाकी हिस्सों में भारी बारिश का दौर रहेगा। 13 और 14 अगस्त को भी उत्तराखंड के अधितकम जिलों में गरज के साथ बारिश के संकेत हैं।

Uttarakhand News Uttarakhand Weather Report Today

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।