संडे खराब करेगा मॉनसून, देहरादून समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मॉनसून की ट्रफ लाइन हिमालय की तलहटी से होकर गुजर रही है। ऐसे में बारिश की ज्यादा संभावनाएं बनती हैं। थपलियाल ने बताया कि एक सप्ताह तक बारिश के आसार हैं। जब ट्रफ लाइन ऊंचाई वाले इलाकों में शिफ्ट हो जाएगी, तब जाकर बारिश में कमी दर्ज की जाएगी।

अगर आप आज छुट्टी दिन वाले कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो रुक जाइए! मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने देहरादून बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक डॉ. रोहित थपलियाल के मुताबिक टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चमोली, यूएसनगर एवं चंपावत में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।

एक सप्ताह बरसेगा पानी मॉनसून की ट्रफ लाइन हिमालय की तलहटी से होकर गुजर रही है। ऐसे में बारिश की ज्यादा संभावनाएं बनती हैं। थपलियाल ने बताया कि एक सप्ताह तक बारिश के आसार हैं। जब ट्रफ लाइन ऊंचाई वाले इलाकों में शिफ्ट हो जाएगी, तब जाकर बारिश में कमी दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में बारिश हुई और ठंडी हवाएं चलीं। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से .3 डिग्री कम 29.9 डिग्री दर्ज किया गया।