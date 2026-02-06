उत्तराखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम; इन जिलों में 3 दिन बर्फबारी का अलर्ट
Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में 8 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव आएगा। उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
Uttarakhand Mausam: उत्तराखंड का मौसम भी बदलने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो जल्द एक वेदर सिस्टम पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा। IMD ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में तीन दिन मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। IMD के अनुसार, 8 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा जिससे राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार, ऊंची चोटियों पर बौछारें पड़ने या बर्फबारी की संभावना है।
एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, 9 को इन जिलों में बर्फबारी
मौसम विभाग के अनुसार, 8 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ ऐक्टिव होगा। इसके प्रभाव से 9 फरवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है।
10 फरवरी को भी बारिश या बर्फबारी का अलर्ट
मौसम विभाग ने 10 फरवरी को भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई है।
11 फरवरी को इन जिलों में अलर्ट
यही नहीं 11 फरवरी को भी राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। इस दिन उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है।
कश्मीर और हिमाचल में भी खराब रहेगा मौसम
मौसम विभाग ने एक अन्य वेदर सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश/बर्फबारी हो सकती है। यही नहीं 9 से 11 फरवरी के दौरान भी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश या बर्फबारी का दौर देखा जा सकता है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जम्मू-कश्मीर में 10 फरवरी को गरज चमक के साथ छिटपुट से व्यापक बारिश या बर्फबारी देखी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
