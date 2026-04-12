उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, इन जिलों बारिश; आज से लेकर 4 दिन कहां-कहां अलर्ट?
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके बाद 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा लेकिन 16 से 18 अप्रैल के बीच एक बार फिर बारिश की संभावना जताई गई है।
कUttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में मौसम की आंखमिचौली जारी है। मौसम विभाग की मानें तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जम्मू-कश्मीर और उससे सटे लद्दाख पर मौजूद है। मौसम विभाग ने इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। इसके बाद 3 दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। फिर 16, 17 और 18 अप्रैल को बारिश की संभावना है।
दस्तक देगा पश्चिमी विक्षोभ
मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर और उससे सटे लद्दाख के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक्टिव है। यही नहीं एक नया और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 15 अप्रैल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इन वेदर सिस्टम का असर उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों पर दिखाई देगा।
इन जिलों में होगी बारिश
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में 3800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा है। इसके बाद 13, 14 और 15 अप्रैल को बारिश नहीं होगी और राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा।
16 अप्रैल को इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम
मौसम विभाग ने 16 अप्रैल से उत्तराखंड में फिर से मौसम के बदलने की संभावना जताई है। IMD के अनुसार, 16 अप्रैल से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 3800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले कुछ जगहों पर आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगहों पर बर्फबारी भी देखी जा सकती है।
17 और 18 अप्रैल को कहां-कहां बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने 17 और 18 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में 3800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिशकी संभावना जताई है। कुछ जगहों पर बर्फबारी भी देखी जा सकती है। उत्तराखंड के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।
उत्तर पश्चिमी भारत के बाकी हिस्सों का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, 15 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमालयी राज्यों में मौसम बदल जाएगा। 14 से 18 तारीख के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में और 17 और 18 तारीख को हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 12 से 14 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज पछुआ हवाएं चलेंगी। इनकी स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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