Uttarakhand Weather: देहरादून में सर्दी में गर्मी का अहसास, पहाड़ों में शून्य से 4 डिग्री नीचे पारा; IMD लेटेस्ट अपडेट
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में नवंबर का तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है, लेकिन दिन में गर्मी का अहसास बना हुआ है। हालांकि पहाड़ों में दिन ढलते ही पारा शून्य से 4 डिग्री तक नीचे लुढक रहा है।
नवंबर का तीसरा सप्ताह बीतने के बावजूद देहरादून समेत उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय धूप खिलने से सर्दी की बजाय गर्मी का अहसास हो रहा है। रविवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 27.2डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, सुबह-शाम व रात के समय ठंड बरकरार है, पर न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। दूसरी ओर पहाड़ों में दिन ढलते ही शून्य से चार डिग्री तक नीचे पारा चला गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, दून में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक यानी 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। पंतनगर का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 26.4 और न्यूनतम 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री उछलकर 19.6 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि, नई टिहरी में दिन और रात का तापमान सामान्य से एक डिग्री कम क्रमशः 18.6 और 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा।
बारिश न होने से बदलाव
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि फिलहाल प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बारिश के आसार न होने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहाड़ी जिलों की घाटियों में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने के आसार हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है।
पहाड़ों में दिन ढलते ही सर्दी का सितम
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में नवंबर के महीने में ही सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिन में खिल रही चटख धूप से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन सूरज ढलते ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल रहा है। राज्य के 10 प्रमुख हिल स्टेशनों में रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम विभाग की आधिकारिक साइट के मुताबिक नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि चकराता में एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं औली व मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान शून्य से चार डिग्री नीचे पहुंचने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और ठंडी हवाओं के चलने से मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सर्दी का प्रभाव बढ़ा है।
बर्फबारी और कोहरा सताएगा
मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि ठंड धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ेगी। राज्य के पहाड़ी इलाकों के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। इसके अलावा मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर सताएगा। ऐसा जनवरी तक लगातार चलेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉ. एएस नैन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ठंड ने तेवर दिखाए हैं, अब यह सिलसिला जारी रहेगा। राज्य के हिल स्टेशनों में रात का पारा तेजी से गिर रहा है।
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