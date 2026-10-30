Uttarakhand Weather: चारों धाम में बर्फबारी से पारा माइनस में, आज ओलों और अंधड़ का अलर्ट; 2 नवंबर तक बारिश
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। चारों धामों में बर्फबारी हुई। आज मौसम विभाग ने ओलों और अंधड़ का अलर्ट जारी किया है।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। यहां निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश-बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। वहीं चारधाम में श्रद्धालुओं ने बर्फबारी के बीच मंदिरों के दर्शन किए। मौसम विभाग ने दो नवंबर तक राज्य के नौ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश से धान की फसल खराब होने की आशंका है।
गढ़वाल में गुरुवार को गंगोत्री-यमुनोत्री से लेकर केदारनाथ धाम तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। हर्षिल, धराली, सुक्की, झाला, जानकीचट्टी और खरसाली में भी बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया। केदारनाथ में रात का तापमान माइनस 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बदरीनाथ में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। वहीं, निचले इलाकों में हल्की बारिश के बाद लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं।
देहरादून में 11 डिग्री तक पारा लुढ़का
राजधानी देहरादून में भी दिनभर बारिश जारी रहने से जनजीवन प्रभावित रहा। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में गुरुवार सुबह शुरू हुई बारिश दिनभर जारी रही। इससे अधिकतम तापमान में भी 11.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड हुई। देर शाम तक 10 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं रुड़की में बारिश के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से 9.6 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। पछुवादून से लेकर चकराता तक गुरुवार को बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। यहां तापमान में सात डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने से ठंड बढ़ गई। इससे जनजीवन प्रभावित रहा। ठंड के बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े। दिन भर बारिश जारी रहने से गढ़वाल सहित पछुवादून, जौनसार -बावर और मैदानी क्षेत्रों में बाजारों में आवाजाही सामान्य से कम रही। इससे काराेबार भी प्रभावित रहा।
देहरादून समेत नौ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि दो नवंबर तक देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, चंपावत और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
आज ओले और अंधड़ बन सकते हैं आफत
प्रदेश में नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में 30 अक्तूबर को भारी बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की चेतावनी को देख आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और सभी विभागों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए।
मसूरी में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित
मसूरी। मसूरी में गुरुवार सुबह आठ बजे से शुरू हुई बारिश दिनभर जारी रही, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। तेज हवाओं के साथ बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट आ गई और अचानक सर्दी बढ़ गई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्दी के चलते स्थानीय लोग और पर्यटक गर्म कपड़ों में नजर आए। वहीं, लगातार बारिश और सर्द हवाओं के चलते माल रोड सहित पर्यटक स्थलों पर दिनभर सन्नाटा पसरा रहा।
चारधाम यात्रा मार्ग पर बरतें विशेष सतर्कता
सचिव ने चारधाम यात्रा मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा, ताकि खराब मौसम या खतरे की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ही रोका जा सके। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग और एनएच (राष्ट्रीय राजमार्ग) जैसी कार्यदायी संस्थाओं को जरूरी मशीनरी और संसाधनों के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें तथा नदी-नालों एवं भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के पास सावधानी बरतें। किसी भी आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के टोल-फ्री नंबर 1070 पर तुरंत इसकी सूचना दें।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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