गर्म हवाओं ने उत्तराखंड को झुलसाया, हीट वेव अलर्ट के बीच IMD ने दी गुड न्यूज
Uttarakhand Weather: गर्म हवाओं ने उत्तराखंड को झुलसा दिया है। हरिद्वार में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। भयंकर हीट वेव अलर्ट के बीच मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों में बारिश की भविष्यवाणी की है।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मई के महीने में सूर्यदेव ने अपने तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप और लू (हीट वेव) के थपेड़ों ने लोगों को झुलसा कर रख दिया है। हरिद्वार और पंतनगर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि राजधानी दून में भी तापमान 40 डिग्री के बेहद करीब दर्ज किया गया। हालांकि मैदानों में गर्मी के बीच पहाड़ों को आज राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश की भविष्यवाणी की है।
मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी जिलों के लिए हीट वेव का ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। मौसम केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, राज्य के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में गर्मी अभी और बढ़ेगी। अगले एक से दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। हरिद्वार, देहरादून और देहरादून से सटे उत्तरकाशी के सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं-कहीं भीषण ऊष्ण लहर (लू) चल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया है।
दिन के साथ रातें भी हुईं गर्म, पहाड़ी जिलों में राहत की उम्मीद
पर्वतीय क्षेत्रों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। सिर्फ दिन ही नहीं, बल्कि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे 24 घंटे गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। दून में न्यूनतम तापमान 23.1, हरिद्वार में 24.5, पंतनगर में 23.9, मुक्तेश्वर में 15.2 और नई टिहरी में 16.8 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि, इस भीषण गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि राज्य के शेष हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा।
गर्मी बढ़ते ही पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी
मसूरी। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ते ही बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी की ठंडी हवाओं व खुशगवार मौसम का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। इन दिनों मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। मालरोड के किनारे लगी बैंचों पर पर्यटक बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं। पर्यटक दून का विहंगम दृश्य देखने व्यू प्वाइंट का रुख कर रहे हैं। पर्यटन सीजन शुरू होते ही मालरोड की रौनक बढ़ गई है। शाम को मालरोड पर जगह जगह लगी बैंचों पर पर्यटक बैठकर यहां के मौसम का आनंद ले रहे हैं। मालरोड पर कुलड़ी क्षेत्र में एक्सचेंज बिल्डिंग के पास बने व्यू प्वाइंट पर शाम को बड़ी संख्या में पर्यटक दून के दृश्य व यहां की शीतल हवा का आनंद लेने आते हैं। इस स्थान पर ठंडी हवाएं लोगों को राहत देती हैं।
शहरों का तापमान
उत्तराखंड में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। हरिद्वार राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री और न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंतनगर में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री और देहरादून में 39.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत राहतभरा रहा। मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री और नई टिहरी में 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मरुस्थलीय गर्म हवाओं ने उत्तराखंड को झुलसाया
मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक इन दिनों तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री अधिक हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल की ओर से आ रही गर्म हवाओं ने वातावरण की नमी सोखी है। इसकी वजह से मौसम गर्म बना है।
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