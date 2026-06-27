Uttarakhand Weather Report: कल से तेज होगा बारिश का दौर, इन जिलों में 2 दिन के लिए अलर्ट
Uttarakhand Weather Report: पूरे राज्य में बारिश का दौर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में 2 दिन भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। देहरादून में शुक्रवार को धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग उमस और गर्मी से बेहाल रहे। हालांकि, शाम में हुई हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली।
Uttarakhand Weather Report: उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बारिश का दौर तेज होगा। मौसम विभाग ने एक जुलाई तक अधिकांश पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 29-30 जून को पिथौरागढ़-बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, 28 जून तक पहाड़ी जिलों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हरिद्वार और यूएसनगर में कुछ जगह बारिश संभव है। 29 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश हो सकती है। शेष पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर चलेगा। 30 को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने खराब मौसम में पहाड़ी इलाकों में सतर्कता की अपील की है।
दोपहर में चटख धूप, शाम को बरसे बादल
देहरादून में शुक्रवार शाम को कई इलाकों में बारिश हुई। कुछ हिस्से सूखे रहे। दोपहर करीब तीन बजे बंजारावाला, हरिद्वार बाईपास, लाडपुर, रायपुर रोड क्षेत्र में तेज बारिश हुई। परेड ग्राउंड के आसपास बूंदाबांदी हुई। करीब आधे घंटे की बारिश के बाद मौसम साफ हो गया। इससे पहले देहरादून में सुबह से चटख धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग उमस और गर्मी से बेहाल रहे।
चमोली में कॉलेज-दुकानों में घुसा मलबा
चमोली के नारायणबगड़ के थरालीबगड़ क्षेत्र में गुरुवार देर रात करीब एक घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कोलूसैंण के जंगलों में हुई अतिवृष्टि से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर तेज बहाव के साथ आबादी क्षेत्र तक पहुंच गए। इससे बाजार, सरकारी भवन और राष्ट्रीय राजमार्ग इसकी चपेट में आ गए। तेज बहाव के दौरान आया मलबा दो हिस्सों में बंट गया। कुछ मलबा अलकनंदा वन प्रभाग के पुराने भवन और राजकीय इंटर कॉलेज के कक्षों को क्षतिग्रस्त करती हुई विद्यालय के कार्यालय और परिसर तक पहुंच गया। वहीं कुछ मलबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप से गुजरते हुए एनएच तक पहुंचा।
मानसून का राशन पहुंचा
मानसून सीजन को देखते हुए हल्द्वानी जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में तीन महीने का राशन एडवांस में पहुंचा दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने जिले के चारों प्रमुख पर्वतीय गोदामों में तीन महीने का राशन एडवांस में पहुंचा दिया है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को जुलाई, अगस्त और सितंबर का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। वितरण प्रक्रिया पहली जुलाई से ही शुरू कर दी जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन ने बताया कि ओखलकांडा, सरना, बेतालघाट और मझेड़ा स्थित गोदामों में तीन माह का गेहूं और चावल का पर्याप्त कोटा उपलब्ध करा दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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