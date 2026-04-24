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भीषण गर्मी से तप रहे उत्तराखंड को मिलेगी राहत, 5 जिलों में होगी बारिश

Apr 24, 2026 09:35 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में सूरज के तेवर तल्ख होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक तप रहे हैं। मैदानी इलाकों में गर्म हवाओं ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। गुरुवार को राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

भीषण गर्मी से तप रहे उत्तराखंड को मिलेगी राहत, 5 जिलों में होगी बारिश

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में सूरज के तेवर तल्ख होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक तप रहे हैं। मैदानी इलाकों में गर्म हवाओं ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। गुरुवार को राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मसूरी में भी गर्मी ने लोगों को पसीने छुड़ा दिए। मसूरी में इन दिनों तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच चल रहा है, जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक है। अब मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी को लेकर अपडेट दिया है। आइए जानते हैं पूरे उत्तराखंड के मौसम का हाल।

पांच जिलों में हल्की बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर उत्तराखंड में बारिस को लेकर भी अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में शुक्रवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश या गर्जना के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

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