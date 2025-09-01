uttarakhand weather red and orange alert of heavy rain उत्तराखंड में फिर आफत लाएगी बारिश; किन जिलों में आज और कल रेड अलर्ट? रहें सतर्क, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड में फिर आफत लाएगी बारिश; किन जिलों में आज और कल रेड अलर्ट? रहें सतर्क

उत्तराखंड में एकबार फिर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनMon, 1 Sep 2025 04:48 PM
उत्तराखंड में एकबार फिर भारी बारिश आफत के संकेत दे रही है। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उन जिलों के लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

आज इन जिलों में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों के कुछ हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सीएम धामी ने भी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात के साथ अत्यधिक तेज बारिश की संभावना जताई है। सूबे के कुछ अन्य हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।

2 सितंबर को इन जिलों में रेड अलर्ट

मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में कल भी मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने दो सितंबर को देहरादून और उत्तरकाशी जिले के अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 2 सितंबर को ही सूबे के रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।

5 सितंबर तक जारी रह सकती है बारिश

मौसम विभाग ने 2 सितंबर को ही उत्तराखंड के बाकी पहाड़ी जिलों और हरिद्वार जिले में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 2 सितंबर को ही उधम सिंह नगर जिले में अलग-अलग स्थानों पर वज्रपात के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कुल मिलाकर 5 सितंबर तक उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है।

