उत्तराखंड में होगी बहुत भारी बारिश, अगले 24 घंटों लिए रेड अलर्ट जारी; इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा

उत्तराखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने बाढ़ और भारी बारिश को लेकर उत्तराखंड में अगले 24 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश के साथ ही बाढ़ का खतरा है।

Mohammad Azam वार्ता, देहरादूनWed, 13 Aug 2025 12:02 PM
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने बाढ़ और भारी बारिश को लेकर उत्तराखंड में अगले 24 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 10:13 बजे से गुरुवार सुबह 10:13 बजे तक यह रेड अलर्ट जारी रहेगा। इस दौरान उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बाढ़ को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा

उत्तराखंड पर खराब मौसम का साया लगातार मंडरा रहा है। इस दौरान भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें सबसे ज्यादा खतरा इन जिलों में है। उत्तराखंड के बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौडी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर जिले में अलग-अलग स्थानों पर, तथा देवप्रयाग, डोईवाला, रुड़की, लक्सर, चकराता, रामनगर और इनके आस पास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। इस अनुमान को देखते हुए, संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है। लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलने की भी सलाह दी गई है।

बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस दौरान कुछ इलाकों में सड़कों के टूट जाने के कारण आवाजाही भी बंद हो गई है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश के मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहाना है कि बारिश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है।

