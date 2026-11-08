उत्तराखंड के 5 जिलों में होगी बारिश, बर्फबारी के भी आसार
उत्तराखंड के मौसम लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दीवाली पर पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 8 और 9 नवंबर को पांच पहाड़ी जिलों (उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़) में बहुत हल्की से हल्की बारिश और 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है।
उत्तराखंड के मौसम लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दीवाली पर पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने 8 और 9 नवंबर को पांच पहाड़ी जिलों (उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़) में बहुत हल्की से हल्की बारिश और 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है।
देहरादून में कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग ने घाटियों में कहीं-कहीं कोहरा छाने की भी संभावना है। वहीं दूसरी ओर, देहरादून समेत मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है और दून में इन दिनों तेज धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
दोस्तों के साथ घूमने गया शख्स लापता
उत्तराखंड के नैनीताल में दोस्तों के साथ घूमने आया एक युवक नैना पीक की पहाड़ी से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया है। युवक का दूसरे दिन भी सुराग नहीं मिल पाया। परिजनों को सूचना दे दी गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुंगेर जिले के पहरपुर निवासी अर्नव सिंह भीमताल स्थित ग्राफिक एरा कॉलेज का छात्र है और शुक्रवार को उसके गांव के तीन दोस्त आलोक राज, ओम जी और ऐश्वर्य राज उससे मिलने पहुंचे थे। चारों दोस्त हल्द्वानी में ठहरने के बाद नैनीताल घूमने आये।
बताया जा रहा है कि अपराह्न करीब दो बजे चारों नैना पीक की ट्रैकिंग पर निकल गये। शाम करीब चार बजे वापसी के दौरान अर्नव कुछ दूरी पर पीछे रह गया। कुछ देर बाद जब वह दोस्तों को नहीं मिला तो उन्होंने जंगल में उसकी तलाश शुरू की। आवाज़ लगाने के साथ ही राहगीरों से पूछताछ की। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गयी।
पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), वन विभाग और अग्निशमन बल की टीमों ने शुक्रवार देर रात तक जंगल में तलाश की। आज सुबह दोबारा तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन देर शाम तक भी कोई सफलता नहीं मिल पाई। मल्लीताल कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। दोस्तों से भी पूछताछ की गई है। युवक की तलाश जारी है। फिलहाल युवक का पता नहीं चल पाया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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