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उत्तराखंड में दो दिन बारिश-ओले और बिजली गिरने की चेतावनी, 60 KM की स्पीड से तेज हवाएं

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand Weather: मौसम विभाग ने उत्तराखंड में दो दिन बारिश-ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 60 किमी की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं। तापमान भी लुढ़केगा।

उत्तराखंड में दो दिन बारिश-ओले और बिजली गिरने की चेतावनी, 60 KM की स्पीड से तेज हवाएं

Uttarakhand Weather Alert: उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं ओलावृष्टि और आंधी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।

मौसम केंद्र देहरादून के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और टिहरी जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है।

दो दिन भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 4 जून के लिए देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसी तरह 5 जून को भी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में ओलावृष्टि की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। वहीं, मैदानी जिलों में भी गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है।

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60 किमी की स्पीड से तेज हवाएं

इसके अलावा राज्य के अन्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में भी मौसम खराब रह सकता है। कई इलाकों में बिजली चमकने, गरज के साथ बारिश होने और60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश भी देखने को मिल सकते हैं।

पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा

मौसम विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। पहाड़ी सड़कों पर यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। नदियों और बरसाती नालों के किनारे रहने वाले लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।

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4 डिग्री तक पारा लुढ़का

तापमान की बात करें तो देहरादून में बुधवार को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम रहा। पंतनगर में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य के आसपास रहा। वहीं नई टिहरी में अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से चार डिग्री कम रहा।

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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