उत्तराखंड में गिरेंगे ओले; 2 दिन ऑरेंज अलर्ट, किन जिलों में होगी बारिश?
Uttarakhand Mausam: उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश, ओले गिरने और तेज हवाओं का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने ट्रेकिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल सहित कई जिलों में 4 और 5 अप्रैल को भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रेकिंग पर रोक लगाने का सुझाव दिया है ताकि कोई दुर्घटना न हो। आपदा प्रबंधन अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
कल कुछ जगहों पर गरज चमक की चेतावनी
मौमस विभाग ने 3 मई को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और गरज चमक की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
4 अप्रैल को इन जिलों में ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने 4 अप्रैल को देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ आंधी तूफान और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर तेज बारिश भी दर्ज की जा सकती है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। उत्तराखंड के बाकी पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
5 अप्रैल को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने 5 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर बिजली गरजने के साथ आंधी-तूफान और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जगहों पर बहुत तेज बारिश देखी जा सकती है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। कई अन्य जगहों पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
6 मई को भी आंधी बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 6 मई को कुछ जगहों पर गरज चमक और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भी झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में बारिश और मौसम खराब रहने के दौरान ट्रेकिंग की अनुमति नहीं देने का सुझाव दिया गया है। हर स्तर पर तत्परता एवं सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन की ओर से विभागीय नोडल अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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