धनतेरस-दिवाली पर उत्तराखंड में मौसम बिगड़ेगा या खिलेगी धूप? IMD का लेटेस्ट अपडेट
Uttarakhand Weather: दिवाली-धनतेरस पर उत्तराखंड में कैसा मौसम रहेगा? मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी 11 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में बारिश थमने के बाद धूप खिलने से पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में इजाफा हुआ है। गर्म दिन और ठंडी रातों के चलते मौसम में आ रहे उतार-चढ़ाव से बीमारियों और सेहत पर प्रतिकूल असर का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि पर्वतीय इलाकों में कोहरे की संभावना है। धनतेरस और दिवाली पर मौसम साफ रहने की संभावना है।
देहरादून, नैनीताल और यूएसनगर समेत कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है। हालांकि रातों में भी तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी सुबह और शाम हल्की ठंड का अहसास हो रहा है।
11 नवंबर तक कैसा मौसम रहेगा
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम श्रेणी का कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, 11 नवंबर तक प्रदेश के सभी जनपदों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है।
कहां कितना तापमान
बुधवार को दून में अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 29.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंतनगर में पारा सामान्य से दो डिग्री अधिक रहकर अधिकतम 31.0 और न्यूनतम 15.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 17.3 व न्यूनतम 9.6 डिग्री तथा नई टिहरी में अधिकतम तापमान 21.2 व न्यूनतम 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश भर में बारिश शून्य दर्ज की गई।
अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण की मांग तेज
नैनीताल, संवाददाता। स्नोव्यू वार्ड के आल्मा कॉटेज क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई मुख्य सड़क की जल्द मरम्मत की मांग तेज हो गई है। सड़क दीवार समेत ढहने से स्थानीय निवासियों, आवासीय भवनों और खासकर स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। यह मार्ग बिड़ला और स्नोव्यू क्षेत्र को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण लिंक रोड है।
सभासद जितेंद्र कुमार पांडे ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर सड़क के शीघ्र पुनर्निर्माण की मांग की। उन्होंने बताया कि सड़क टूटने से आवाजाही और आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई बार अनुरोध के बावजूद कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ज्ञापन देने वालों में सभासद मुकेश जोशी, खुशाल रावत, दीपक कुमार भोलू और हरीश प्रसाद भी शामिल रहे।मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ललित मोहन रयाल ने आपदा प्रबंधन सचिव को पत्र जारी कर यूएलएमएमसी के संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
भीमताल में भूस्खलन के कारण जाने
भीमताल, संवाददाता। भीमताल के ढुंगसिल क्षेत्र में लगातार हो रही भूस्खलन की समस्या के समाधान के लिए बुधवार को विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया। टीम ने क्षेत्र की भौगोलिक एवं भूगर्भीय स्थिति का जायजा लेते हुए भूस्खलन के संभावित कारणों का बारीकी से आकलन किया और इसके स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए।
निरीक्षण दल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई ), केंद्रीय भूजल बोर्ड, नैनीताल के भूवैज्ञानिक और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल रहे। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र की भौगोलिक संरचना का अवलोकन किया और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर समस्याओं की जानकारी जुटाई।मौके पर ही वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विस्तृत सर्वेक्षण की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके आधार पर उपचार कार्य किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई प्राथमिकता से होगी। संयुक्त निरीक्षण टीम में डॉ. मो. अहमद, डॉ. शुभांगी, कामिनी बिष्ट, मनीष सिंह और ग्राम प्रधान पंकज उप्रेती मुख्य रूप से मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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