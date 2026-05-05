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Uttarakhand Weather: मई में जनवरी जैसी ठंड, बारिश और ओलों का अलर्ट कब तक? IMD ने बताया

May 05, 2026 10:09 am ISTGaurav Kala देहरादून
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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मई के महीने में ही जनवरी जैसी ठंड का अहसास हो रहा है। कई इलाकों में लगातार बारिश और ओलावृष्टि से गर्म कपड़े निकलने लगे हैं। आईएमडी ने बताया कि यह सिलसिला कब तक रहेगा?

Uttarakhand Weather: मई में जनवरी जैसी ठंड, बारिश और ओलों का अलर्ट कब तक? IMD ने बताया

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मई में जहां प्रचंड गर्मी पड़ती है, इस बार पहले सप्ताह में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से पहाड़ से लेकर मैदानों तक सर्दी लग रही है। मैदानों में सुबह-शाम एवं रात को ठंड महसूस हो रही है। रात में पंखें, कूलर और एसी बंद करने पड़ रहे हैं और कई इलाकों में कंबल तक ओढ़ने पड़ रहे हैं। मौसम के बदले मिजाज ने एक ही दिन में (तीन मई सुबह आठ बजे से चार मई सुबह आठ बजे तक) सर्वाधिक बारिश और तापमान में कमी के पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए।

देहरादून समेत अन्य मैदानी इलाकों में सोमवार को धूप निकली, लेकिन साथ में चल रही ठंडी हवाओं की वजह से धूप बेदम जैसी रही। शाम को दून के कई इलाकों और मसूरी समेत अन्य जगहों पर तेज हवाएं चलीं और झमाझम बारिश हुई, इससे मौसम ठंडा हो गया। मैदानों में अधिकतम तापमान सामान्य से छह एवं पहाड़ों में सामान्य से नौ डिग्री तक नीचे गिर गया। उधर, मौसम विभाग ने मंगलवार को भी प्रदेशभर में ओलावृष्टि, बारिश एवं अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादनू, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत एवं यूएसनगर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है।

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मसूरी में बारिश व ओले गिरे, ठंड बढ़ी

मसूरी में करीब आधे घंटे तक ओलावृष्टि होने से घर की छतें सफेद चादर से ढक गईं। बारिश व सर्दहवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मसूरी में सोमवार को शाम 6 बजे मौसम के करवट ली। बदलते ही आसमान में काले बादल छा गए और शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश व ओले गिरने शुरू हो गए। इससे ठंड बढ़ गई । लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। इस दौरान माल रोड पर भी बहुत कम पर्यटक नजर आए। अधिकांश पर्यटक होटलो की ओर लौट गए। इससे पूर्व शहर में सुबह से लेकर शाम तक चटक धूप खिली रही।

एक दिन में चार साल बाद सबसे ज्यादा बरसे बदरा

राज्य में मई माह के शुरुआती चार दिनों में ही सामान्य (7.5 एमएम) के मुकाबले 398 प्रतिशत अधिक 37.5 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में एक दिन में सर्वाधिक बारिश के मामले में दून, पंतनगर और मुक्तेश्वर में चार साल का रिकॉर्ड टूट गया है। देहरादून में 39 एमएम बारिश हुई, जबकि इससे पहले साल 2021 में 20 मई को 48 एमएम बारिश दर्ज की गई थी।

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बदरीनाथ में हिमपात

बदरीनाथ धाम में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली और नर-नारायण व नीलकंठ पर्वत पर जमकर हिमपात हुआ। बर्फबारी के चलते क्षेत्र में ठंड बढ़ गई और तापमान गिरकर करीब 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोमवार सुबह से ही बदरीनाथ क्षेत्र में पारा नीचे जाने लगा, जिससे बदरीनाथ में कड़ाके की ठंड महसूस की गई। पहाड़ियों पर ताजा हिमपात के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और हजारों की संख्या में लोग बदरी विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे। 23 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से अब तक 1 लाख 70 हजार से अधिक श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंच चुके हैं।

3-4 दिन बाद बढ़ेगा तापमान

मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में अधिकतम तापमान काफी कम रहे हैं। अगले दो से तीन दिनों में प्रदेश में तापमान में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं होगा, तीन से चार दिनों के बाद तापमान तीन से पांच डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है।

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रात के तापमान ने लगाया गोता, निकले गर्म कपड़े

नई टिहरी में रात का तापमान साल साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सामान्य से छह डिग्री कम आठ डिग्री पर पहुंच गया, इससे पहले 2018 में आठ डिग्री था। मुक्तेश्वर में पारा पाच साल बाद सामान्य से पांच डिग्री कम 5.9 डिग्री रहा। मसूरी में रात का तापमान सामान्य से सात डिग्री नीचे गिरकर 6.9 डिग्री पहुंच गया। वहीं, देहरादून में न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री और पंतनगर में 18 डिग्री रहा, जहां पिछले एक साल का रिकॉर्ड टूटा है।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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