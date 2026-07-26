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उत्तराखंड में फिर भारी बारिश की चेतावनी; किन जिलों में ऑरेंज और कहां येलो अलर्ट?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। IMD ने 27 से 29 जुलाई तक कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

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उत्तराखंड में कल से मौसम बदलने वाला है।

उत्तराखंड में एकबार फिर भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। मौसम विभाग ने 27 से 29 जुलाई के दौरान देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ समेत कुछ अन्य जिलों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं।

मौसम विभाग ने अगले 15 घंटों के दौरान उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ ही भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर समेत कई अन्य जिलों में कुछ जगहों पर वज्रपात के साथ आंधी-तूफान और बारिश की संभावना भी जताई है।

कल इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में कल यानी सोमवार से मौसम के ज्यादा खराब रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

27 जुलाई को इन जिलों में येलो अलर्ट

वहीं IMD ने सोमवार यानी 27 जुलाई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार जिले में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी और बारिश की संभावना है।

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28 और 29 जुलाई को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने 28 जुलाई को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने 29 जुलाई को उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और टिहरी जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

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30 जुलाई को इन जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 30 जुलाई को उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की संभावना है। इस दिन उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य रहा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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