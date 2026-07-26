उत्तराखंड में फिर भारी बारिश की चेतावनी; किन जिलों में ऑरेंज और कहां येलो अलर्ट?
उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। IMD ने 27 से 29 जुलाई तक कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
उत्तराखंड में एकबार फिर भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। मौसम विभाग ने 27 से 29 जुलाई के दौरान देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ समेत कुछ अन्य जिलों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं।
मौसम विभाग ने अगले 15 घंटों के दौरान उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ ही भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर समेत कई अन्य जिलों में कुछ जगहों पर वज्रपात के साथ आंधी-तूफान और बारिश की संभावना भी जताई है।
कल इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में कल यानी सोमवार से मौसम के ज्यादा खराब रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
27 जुलाई को इन जिलों में येलो अलर्ट
वहीं IMD ने सोमवार यानी 27 जुलाई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार जिले में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी और बारिश की संभावना है।
28 और 29 जुलाई को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने 28 जुलाई को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने 29 जुलाई को उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और टिहरी जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
30 जुलाई को इन जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 30 जुलाई को उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की संभावना है। इस दिन उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य रहा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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विस्तृत बायो
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