Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तराखंड में मौसम की 8 जून तक बेरुखी; तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, कहां अलर्ट?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share

उत्तराखंड में मौसम की उठापटक इस हफ्ते बरकरार रहने वाली है। कई जिलों में तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। इस हफ्ते के मौसम का हाल जानें...

उत्तराखंड में मौसम की 8 जून तक बेरुखी; तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, कहां अलर्ट?

उत्तराखंड के मौसम इस हफ्ते लगातार उलटफेर देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने इस हफ्ते 8 जून तक कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान अलग-अलग जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है। खासतौर पर 4200 मीटर और उससे अधिक ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावना है। कुछ जगहों पर इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में छिटपुट स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है।

50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 3 जून को कहां-कहां बारिश

मौसम विभाग ने 3 जून को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के अलग-अलग स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान की संभावना जताई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी। इसको लेकर इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। ऊंची चोटियों पर हिमपात की भी संभावना है।

4 और 5 जून को कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने 4 और 5 जून को उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई। कुछ जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 4400 मीटर और उससे अधिक ऊंची चोटियों पर बर्फबारी या बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में छिटपुट स्थानों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। कुछ जगहों पर मौसम खराब रहने के दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

ये भी पढ़ें:UP Weather: दो दिन धूप के बाद फिर बारिश के आसार, अगले 6 दिन ऐसा रहेगा मौसम

6 जून को कहां कहां येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 6 जून को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। उत्तराखंड के अन्य जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 7 और 8 जून को भी सूबे के कुछ हिस्सों में मौसम कमोबेश ऐसा ही रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली समेत इन राज्यों में आंधी-बारिश का दौर, IMD का अलर्ट; बिहार में लू का सितम

8 जून को इन जिलों में बारिश

मौसम विभाग ने 8 जून को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी लेकिन इसके बाद के इसमें कोई बड़ा उलटफेर नही नजर आने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:रांची में फिर बिगड़ने वाला है मौसम, आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Uttarakhand Weather Uttarakhand Weather Report Today Weather अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।