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उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी; 120 सड़कें बंद, रस्सी से निकाले 100 तीर्थयात्री

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। IMD ने उत्तराखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 120 मार्ग बंद हो गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी; 120 सड़कें बंद, रस्सी से निकाले 100 तीर्थयात्री

उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। IMD ने आगे कल यानी 12 जुलाई तक राज्य के अलग-अलग जगहों पर झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर बीते 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में जगह-जगह भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कुल 120 मार्ग बंद हो गए हैं।उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी में भारी मलबा आने से पिछले 2 दिनों से यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी बाधित है। इस पर फंसे करीब 100 तीर्थयात्रियों को रस्सी की मदद से पार निकाला गया है।

आज इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी जिलों में भी कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश की संभावना है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ जगहों पर वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी भी जारी की गई है।

कल इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में कल यानी 12 जुलाई को भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई को देहरादून, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पहाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर वज्रपात के साथ तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज रफ्तार हवाएं भी चलेंगी।

रस्सी की मदद से 100 यात्री हुए रास्ता पार

बता दें कि भारी बारिश से गुरुवार को स्यानाचट्टी में सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा भूस्खलन के कारण ध्वस्त हो गया था। भारी मलबे के कारण सड़क के बंद होने के कारण वैकल्पिक मार्ग पर सुरक्षित तरीके से रस्सी बांधी गई और इसके बाद जवानों ने सावधानी से लगभग 100 यात्रियों को एक-एक कर सुरक्षित तरीके से रास्ता पार कराया। सड़क को दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन बारिश से मरम्मत के काम में बाधा आ रही है।

हाईवे जल्द से जल्द ठीक करने के आदेश

उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को नेशनल हाईवे पर जल्द से जल्द ट्रैफिक बहाल करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल का काम भी एक हफ्ते के भीतर पूरा करने को कहा है। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को वैकल्पिक पैदल मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में रस्सियां, सोलर लाइट और अन्य सुविधाएं करने को कहा है।

ऋषिकेश-केदारनाथ नेशनल हाईवे भी बाधित

ऋषिकेश-केदारनाथ नेशनल हाईवे रुद्रप्रयाग के सिरोबगड़ के पास मलबा आने से बाधित है। वहीं कोटद्वार-सतपुली नेशनल हाईवे पौड़ी जिले में मलबा आने से बंद है। सभी नेशनल हाईवे को खोलने के लिए कोशिशें जारी हैं। भूस्खलन के कारण पूरे सूबे में कुल 120 सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर पिछले 24 घंटे में भारी बारिश दर्ज की गयी जिनमें से मुख्य रूप से कीर्तिनगर में 135 मिमी और सतपुली में 116 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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