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उत्तराखंड के पहाड़ों में बिगड़ेगा मौसम, आज बिजली गिरने की चेतावनी; 6 दिन बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

Mar 31, 2026 08:19 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand Weather Alert: मौसम विभाग ने पहाड़ों में आकाशीय बिजली, बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। आज कुछ पहाड़ी इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी है। अगले 6 दिन कैसा मौसम रहेगा, जानिए

उत्तराखंड के पहाड़ों में बिगड़ेगा मौसम, आज बिजली गिरने की चेतावनी; 6 दिन बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

Uttarakhand Weather Alert: भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, 5 अप्रैल तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम लगातार बदलता रहेगा और कई जिलों में बारिश व बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में 31 मार्च और 3 अप्रैल को भी मौसम सक्रिय बना रह सकता है।

राज्य के अन्य पहाड़ी जिलों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। हालांकि 1 और 2 अप्रैल को अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। मैदानी इलाकों की बात करें तो यहां कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज-चमक हो सकती है, जबकि कई स्थानों पर मौसम साफ बना रहेगा।

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आकाशीय बिजली की चेतावनी

मौसम विभाग ने 31 मार्च के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। खराब मौसम के कारण कच्चे मकानों को नुकसान, फसलों पर असर और खुले में खड़े वाहनों को भी क्षति पहुंच सकती है। बिजली गिरने की घटनाएं जान-माल के लिए खतरा बन सकती हैं, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है।

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मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ेगा

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान घरों के अंदर रहें, पेड़ों के नीचे शरण न लें और बिजली से जुड़े उपकरणों से दूरी बनाए रखें। पशुओं को भी खुले में न बांधने की हिदायत दी गई है। वहीं तापमान की बात करें तो अगले 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

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राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में चटख धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक बना हुआ है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में यह सामान्य के आसपास रह सकता है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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