देहरादून-हरिद्वार समेत उत्तराखंड के 9 जिलों में कम बरसे बादल; 25 जून तक कैसा रहेगा मौसम
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के 9 जिलों में बादल इस बार कम बरसे हैं। इसमें देहरादून और हरिद्वार जिला भी शामिल है। मौसम विभाग ने 25 जून तक का पूर्वानुमान बताया है।
जून के पहले 20 दिनों में देहरादून-हरिद्वार समेत नौ जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। कुछ जिलों में तो बादल सामान्य से 66% तक कम बरसे। मौसम विभाग के अनुसार, राज्यभर में इस अवधि में सामान्य से कुल 24% कम बारिश हुई। लिहाजा, इसका असर तापमान, खेती और बागवानी पर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने आज से 25 जून तक हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में हल्की से तेज बारिश की भविष्यवाणी की है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तराखंड में 20 जून तक 68.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि, इस अवधि में सामान्यत: 90.1 मिमी तक बारिश होती है। हालांकि, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और टिहरी में इस महीने भी अच्छी बारिश हुई। टिहरी में सर्वाधिक 93.4 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य से करीब 43% अधिक है।
कमजोर पश्चिमी विक्षोक्ष का असर
इधर, मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ मैदानी क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश नहीं करा पाया है। वहीं, सामान्य से कम बारिश का असर तापमान पर भी दिख रहा है। मैदानी इलाकों में पारा सामान्य से तीन डिग्री तक अधिक बना हुआ है।
दून में गर्मी ने सताया
देहरादून। प्रदेशभर में तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दून में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से दिनभर गर्मी का असर बना रहा। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम रही और लोग धूप से बचने के लिए छांव का सहारा लेते नजर आए। मैदानी क्षेत्रों में गर्म हवाओं ने भी लोगों को बेहाल किया।
25 जून तक कहां-कहां बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने अपने साप्ताहिक बुलेटिन में बताया है कि 25 जून तक प्रदेश के 11 जिलों में बारिश की संभावना है। सिर्फ हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 26 जून से यहां भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक, 25 जून तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य बाकी पर्वतीय जिलों में हल्की से तेज बारिश की संभावना है।
चारधाम यात्रा में पहुंचे 37 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री, 198 मौतें
अप्रैल में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 37 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री हिमालयी मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं जबकि यात्रा के दौरान 198 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, बृहस्पतिवार तक कुल 37,35,502 तीर्थयात्रियों ने उच्च गढ़वाल हिमालयी धामों के दर्शन किए। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा 12,61,397 तीर्थयात्री पहुंचे जबकि बदरीनाथ धाम में 23 अप्रैल के बाद से अब तक 11,67,460 श्रद्धालु आए। गंगोत्री धाम में अब तक 6,17,427 और यमुनोत्री मंदिर में 5,83,759 श्रद्धालु आ चुके हैं। दोनों धामों के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर खुले थे।
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