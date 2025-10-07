Uttarakhand weather latest update snowfall winter alert temperature dips full details दूर तक बर्फ की चादर,बारिश ने बढ़ाई कंपकंपी, उत्तराखंड में समय से पहले आई ठंड, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
दूर तक बर्फ की चादर,बारिश ने बढ़ाई कंपकंपी, उत्तराखंड में समय से पहले आई ठंड

सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहब में अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है खबर लिखे जाने तक हेमकुंड साहब में दो फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है वहीं पैदल मार्ग में भी अब धीरे-धीरे बर्फ जमने लगी है पैदल यात्रा मार्ग में अटला कोटी से हेमकुंड तक 6 इंच बर्फ जम चुकी है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनTue, 7 Oct 2025 12:30 PM
उत्तराखंड में मानो समय से पहले ही ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की कंपकंपी छुड़ा दी है। बारिश और बर्फबारी ने पारा 6 डिग्री तक कम कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में तो कल दर शाम से जारी बारिश अब भी जारी है। ऐसे में वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना कपना पड़ रहा है।

हेमकुंड में 2 फीट से अधिक बर्फ जमी,बर्फबारी जारी

सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहब में अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है खबर लिखे जाने तक हेमकुंड साहब में दो फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है वहीं पैदल मार्ग में भी अब धीरे-धीरे बर्फ जमने लगी है पैदल यात्रा मार्ग में अटला कोटी से हेमकुंड तक 6 इंच बर्फ जम चुकी है। बता दें कि आगामी 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे हेमकुंड साहब के कपाट बंद होने जा रहे हैं भारी बर्फबारी के बीच 70 तीर्थ यात्री आज अंतिम पड़ाव घगडरिया से हेमकुंड दर्शन के लिए पहुंचे हैं कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए गुरुद्वारा ट्रस्ट ने हेमकुंड और घंगारिया गुरुद्वारे में सिख तीर्थ यात्रियों के लिए खाने लंगर आदि की पूरी व्यवस्था कर रखी है।

बद्रीनाथ की पहाड़ियां हुई बर्फ से सफेद

बद्रीनाथ के आसपास की पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी हुई है। कल देर शाम से बदरीनाथ में शुरू हुआ बारिश का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है जिस कारण से पूरी बदरी पूरी शीत लहर की चपेट में आ गई है। मॉनसून जाने और बरसात का सीजन समाप्त होने के बाद धीरे-धीरे बद्रीनाथ की यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी है और प्रतिदिन 6 से 7 हजार तीर्थ यात्री यहां पहुंच रहे हैं। अब अचानक मौसम के यू टर्न के कारण तीर्थ यात्रियों को कड़कड़ाती ठंड से दो चार होना पड़ रहा है।

