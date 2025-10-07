दूर तक बर्फ की चादर,बारिश ने बढ़ाई कंपकंपी, उत्तराखंड में समय से पहले आई ठंड

सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहब में अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है खबर लिखे जाने तक हेमकुंड साहब में दो फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है वहीं पैदल मार्ग में भी अब धीरे-धीरे बर्फ जमने लगी है पैदल यात्रा मार्ग में अटला कोटी से हेमकुंड तक 6 इंच बर्फ जम चुकी है।

उत्तराखंड में मानो समय से पहले ही ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की कंपकंपी छुड़ा दी है। बारिश और बर्फबारी ने पारा 6 डिग्री तक कम कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में तो कल दर शाम से जारी बारिश अब भी जारी है। ऐसे में वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना कपना पड़ रहा है।

हेमकुंड में 2 फीट से अधिक बर्फ जमी,बर्फबारी जारी सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहब में अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है खबर लिखे जाने तक हेमकुंड साहब में दो फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है वहीं पैदल मार्ग में भी अब धीरे-धीरे बर्फ जमने लगी है पैदल यात्रा मार्ग में अटला कोटी से हेमकुंड तक 6 इंच बर्फ जम चुकी है। बता दें कि आगामी 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे हेमकुंड साहब के कपाट बंद होने जा रहे हैं भारी बर्फबारी के बीच 70 तीर्थ यात्री आज अंतिम पड़ाव घगडरिया से हेमकुंड दर्शन के लिए पहुंचे हैं कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए गुरुद्वारा ट्रस्ट ने हेमकुंड और घंगारिया गुरुद्वारे में सिख तीर्थ यात्रियों के लिए खाने लंगर आदि की पूरी व्यवस्था कर रखी है।