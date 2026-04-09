Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Uttarakhand Weather: अप्रैल में दिसंबर जैसी ठंड; पहाड़ों में 1 डिग्री पहुंचा पारा, आगे कितने दिन चेतावनी

Apr 09, 2026 12:33 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मैदान में मौसम ने हैरान कर दिया है। लगातार बारिश और बर्फबारी ने ऐसा यू-टर्न लिया है कि तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 13 अप्रैल तक चेतावनी दी है।

Uttarakhand Weather: अप्रैल में दिसंबर जैसी ठंड; पहाड़ों में 1 डिग्री पहुंचा पारा, आगे कितने दिन चेतावनी

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम के मिजाज ने ऐसा यू-टर्न लिया है कि अप्रैल के महीने में ही लोगों को दिसंबर जैसी ठिठुरन का अहसास होने लगा है। मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश बुधवार दोपहर तक जारी रही, जिससे राजधानी देहरादून का पारा सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। वहीं बारिश के कारण फसल और बागवानी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों में झमाझम बारिश और बर्फबारी से गर्म कपड़े, अलाव और हीटर सहारा बन गए हैं। मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने 13 अप्रैल तक पहाड़ों में इसी तरह बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है।

देहरादून में इस बार की बारिश ने पिछले पांच वर्षों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। साल 2020 के बाद यह अप्रैल में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश है। बुधवार सुबह 10:30 बजे दून का तापमान महज 16 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इन दिनों यहां औसत तापमान 32 डिग्री के करीब रहता है।दून के मोहकमपुर में 18.5 एमएम, चकराता में 36 एमएम और मसूरी में 35 एमएम वर्षा रिकॉर्ड की गई। जबकि साल 2020 में 24 घंटे के भीतर 48 एमएम बारिश दर्ज की गई थी। उसके बाद अब सर्वाधिक 18.5 एमएम बारिश 24 घंटे में हुई है।

ये भी पढ़ें:अप्रैल में हाड़ कंपा देने वाली ठंड,उत्तराखंड में भारी बर्फबारी;तेजी से गिरा पारा

मुनस्यारी में एक डिग्री पहुंचा पारा

पिथौरागढ़ जनपद में लगातार हो रही बारिश-बर्फबारी के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मुनस्यारी में बुधवार को का न्यूनतम तापमान एक डिग्री दर्ज किया गया। मुनस्यारी में अधिकतम तापमान नौ डिग्री रहा। जिला मुख्यालय में भी तापमान में गिरावट देखने को मिली है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं ने घाटी वाले इलाकों में ठंड को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। दुकानों और घरों पर लोग अलाव जलाकर तापने को मजबूर हो गए हैं।

ये भी पढ़ें:मसूरी में खुलने जा रहा हाईटेक ईको पार्क, क्या-क्या मिलेगा; पूरी डिटेल

धारचूला और मुन्यारी में बर्फबारी

धारचूला और मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रात से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी हुआ, जो बुधवार को भी जारी रहा। पंचाचूली, हंसलिंग, मिलम, राजरंभा, खलियाटॉप आदि चोटियां बर्फ से सफेद हो गए हैं। खलिया में तीन इंच बर्फ गिरी है। इधर मिलम में चार तो लास्पा में दो इंच तक बर्फबारी हुई है। दारमा और व्यास घाटी के गांवों नाभीढांग, छियालेख समेत अन्य इलाकों में ताज हिमपात हुआ है। वहीं, जिला मुख्यालय समेत अन्य निचले इलाकों में दिनभर झमाझम बारिश हुई। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा।

खेती-किसानी पर मंडराया संकट

बेमौसम की इस बारिश और बर्फबारी ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस समय पहाड़ों में फलों (जैसे आड़ू, खुमानी और सेब) के खिलने का समय है। बागवानी और खेती से जुड़े लोगों का कहना है कि ओलावृष्टि और ठंडी हवाओं से फूलों के झड़ने का खतरा बढ़ गया है, जिससे पैदावार प्रभावित हो सकती है। इधर खेतों में खड़ी गेहूं और अन्य फसलों के लिए भी यह अधिक नमी हानिकारक साबित हो रही है। मैदानी क्षेत्र में खड़ी गेहूं की फसल पर जलभराव हो गया है। खेतों में कटी हुई फसल खराब होने के कगार पर पहुंच गई है।

पहाड़ों में बर्फबारी के बाद नजारा
ये भी पढ़ें:दून में 7000 से अधिक कुंवारे शादी के इंतजार में 35 उम्र के पार, महिलाएं भी तन्हा

आगे भी चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन की संभावना है। नैनीताल समेत अन्य पर्वतीय हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। 13 अप्रैल के बाद मौसम सामान्य रहेगा।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand Weather Weather Rain Alert Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।