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IMD की दो दिन डराने वाली चेतावनी, मौसम बिगड़ने की आशंका से उत्तराखंड में ट्रेकिंग पर रोक; हाई अलर्ट

Apr 28, 2026 08:28 am ISTGaurav Kala देहरादून
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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में आज और कल मौसम विभाग ने भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम बिगड़ने की आशंका से ट्रेकिंग पर रोक लगा दी गई है। साथ ही रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है।

IMD की दो दिन डराने वाली चेतावनी, मौसम बिगड़ने की आशंका से उत्तराखंड में ट्रेकिंग पर रोक; हाई अलर्ट

Uttarakhand IMD Alert: उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू जैसे हालात से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने मंगलवार से प्रदेशभर के मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश में 28-29 अप्रैल को मौसम खराब रहने की संभावना है। इसे देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने ट्रेकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी है। साथ ही विभागीय अफसरों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, प्रदेश के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 4400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। विभाग ने इसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज बारिश का दौर चल सकता है।

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मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी

पहाड़ों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की वर्षा के आसार हैं, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलेगी।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

दून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के आठ जिलों में मंगलवार तथा बुधवार को बारिश-ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, टिहरी,चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली कड़कने, ओलावृष्टि और 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर देखने को मिल सकते हैं।

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हिमालयी इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़े समस्त अधिकारियों को अपने मोबाइल फोन चालू रखने और किसी मार्ग के बाधित होने पर उसे तत्काल खुलवाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। पर्यटकों को भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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राजधानी में पारा चढ़ा, पानी का संकट और बढ़ा

राजधानी देहरादून और पर्यटन नगरी मसूरी में सोमवार को भी सूरज के तीखे तेवर बरकरार रहे। तेज धूप की वजह से दून में तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री ज्यादा 37.9 डिग्री रहा। वहीं, मसूरी में तापमान सामान्य से छह डिग्री अधिक 28.6 डिग्री रहा।दून में दोपहर के समय में बाजारों एवं सड़कों पर सन्नाटा रहा। रविवार को दून का पारा 39.2 डिग्री पहुंच गया था, जो सोमवार को 37.9 डिग्री रहा। फिर भी, यह सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है। वहीं दून में स्रोत पर पानी घटने से पेयजल सप्लाई पर असर पड़ रहा है, साथ ही सड़कों की मरम्मत के दौरान पेयजल लाइन टूटने से पानी का संकट और गहरा गया है। इससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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