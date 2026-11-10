Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में अगले कुछ दिन बदलेगा मौसम, इन 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है। पांच पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं, मैदानी इलाकों में पारा बढ़ेगा।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने पांच जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बदलने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं, मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने और धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। ऐसे में पहाड़ों में जहां हल्की ठंड का अहसास बना रह सकता है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी बढ़ने लगी है।
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। खासतौर पर 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं। हालांकि, निचले पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं।
पर्वतीय घाटियों में कोहरे के आसार
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के शेष जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छा सकता है। सुबह और शाम के समय घाटी वाले इलाकों में दृश्यता प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
मैदानों में बढ़ने लगा तापमान
दूसरी ओर, मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में अंतर के चलते सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में धूप के कारण गर्मी का अहसास बढ़ रहा है।
गंगोत्री के कपाट आज और यमुनोत्री के कल होंगे बंद
गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद करने की तैयारियां चल रही हैं। गंगोत्री के कपाट आज मंगलवार 10 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर दोपहर 12 बजकर पांच मिनट पर विधि-विधान से बंद किए जाएंगे। वहीं, बुधवार 11 नवंबर को भैया दूज पर्व पर यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे। दीवाली के उल्लास और कपाट बंदी से पूर्व गंगोत्री धाम को पांच कुंतल फूलों से सजाया गया है। वहीं, यमुनोत्री धाम में तीन कुंतल फूलों से सजावट की गई।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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