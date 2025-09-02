बारिश-भूस्खलन से थर्राया उत्तराखंड: दरकते घर, टूटी सड़कें और स्कूल बंद, आज भी हाई अलर्ट

उत्तराखंड में मौसम की मार जारी है। नंदानगर के बाद अब उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में मकानों में दरारें आने से लोग दहशत में हैं। सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा को पांच सितंबर तक स्थगित कर दिया है।

Uttarakhand Weather High Alert: उत्तराखंड फिर से आपदा की मार झेल रहा है। तेज बारिश और भूस्खलन से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। नंदानगर और बड़कोट में मकानों में दरारें पड़ने से लोग दहशत में हैं तो रुद्रप्रयाग में बोल्डर गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। हालात को देखते हुए सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। वहीं, नदियों का बढ़ता जलस्तर और स्कूलों की छुट्टी राज्यभर में चिंता बढ़ा रहे हैं।

बड़कोट में भूस्खलन से घरों में दरार तेज बारिश से उत्तरकाशी के बड़कोट में भूस्खलन सक्रिय हो गया है। वार्ड नंबर 7 स्थित सरुखेत, बैकरी और तिलाड़ी रोड पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिससे लोग दहशत में आ गए। एसडीएम बृजेश तिवारी ने बताया कि छह मकान खाली कराए गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2010 और 2013 में इसी क्षेत्र को भूस्खलन के चलते संवेदनशील घोषित किया गया था।

सहसपुर के चोरखाले में छह मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। इससे लोग दहशत में हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती बस्तियों में पानी घुसने के खतरे को देखते हुए लोगों ने बीती दो रातें जागकर बिताईं। खासकर कालसी के हरिपुर, व्यास नहरी, रूहेड़ा समेत विकासनगर के ढकरानी, भीमावाला, कुल्हाल, प्रतीतपुर, जस्सोवाला में लोगों को नदियों की उफनती लहरें डरा रही हैं। बड़कोट के तहत ग्रामसभा धारी पल्ली में रविवार रात तेज बारिश से दोमंजिला भवन क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त मकान में दो लोग थे, उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई।

हालात सुधरने पर शुरू होगी यात्रा सरकार ने लगातार जारी बारिश के मद्दनेजर चारधाम, हेमकुंड साहिब की यात्रा को पांच सितंबर तक स्थगित कर दिया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने बताया कि मौसम सामान्य होने और मार्ग सुरक्षित होने पर यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा।

केदारनाथ हाईवे पर हादसा केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाते हुए एक शटल सेवा के वाहन पर पहाड़ी से अचानक पत्थर और बोल्डर गिर गए। हादसे में वाहन में सवार दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि चार घायल हैं।

दस जिलों के स्कूलों में छुट्टी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 10 जिलों में स्कूलों में मंगलवार को छुट्टी घोषित कर दी गई है। इनमें चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, यूएस नगर और चंपावत शामिल हैं।

आज 6 जिलों में अलर्ट उत्तराखंड में मंगलवार को भी छह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दून एवं उत्तरकाशी जिले में रेड अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसके अलावा अन्य पर्वतीय जिलों एवं हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर जिलों में बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।