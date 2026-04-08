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अप्रैल में हाड़ कंपा देने वाली ठंड, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से तेजी से गिरा तापमान; IMD अलर्ट

Apr 08, 2026 03:05 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तेज बारिश और पवर्तीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू हो गई है। राज्य सभी 13 जिलों के अनेक स्थानों में मंगलवार शाम से तेज हवा के साथ बारिश और पर्वतीय इलाकों में बुधवार को हिमपात जारी रही।

अप्रैल में हाड़ कंपा देने वाली ठंड, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से तेजी से गिरा तापमान; IMD अलर्ट

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तेज बारिश और पवर्तीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू हो गई है। राज्य सभी 13 जिलों के अनेक स्थानों में मंगलवार शाम से तेज हवा के साथ बारिश और पर्वतीय इलाकों में बुधवार को हिमपात जारी रही। मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। तेज हवाओं और ऊंचाई वाले स्थानों पर रूक रूक कर हो रही बर्फबारी ने अप्रैल में दिसंबर, जनवरी जैसी हाड़ कंपाने वाली ठंड का अहसास कराया और लोगों को गर्म कपड़े पहनने या फिर घर में बन्द होने के लिए मजबूर कर दिया है।

तापमान में तेजी से गिरावट

पिछले 24 घंटों से बदले मौसम के कारण राज्य के सभी जिलों में तापमान में गिरावट आयी है। मौसम विभाग के अनुसार, आज अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट आयी है। जबकि अगले तीन से चार दिनों में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में उत्तरोत्तर पांच से सात डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। रुद्रप्रयाग जिले के हेमकुंड साहब, केदारनाथ, चमोली जिले में बदरीनाथ, पिथौरागढ़, अल्मोडा जिलों के 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी हो रही है।

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गुरुवार को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विज्ञान विभाग देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश और 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। राज्य के शेष पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से मध्यम और गरज के साथ बारिश हो सकती है। जबकि राज्य के मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। इसी तरह शुक्रवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की या फिर गरज के साथ बारिश और 3700 मीटर एवं उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकती है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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