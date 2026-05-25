Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देहरादून समेत उत्तराखंड के मैदानों में हीटवेव का अलर्ट, इन 5 जिलों में बारिश और तेज हवाएं

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share

Uttarakhand Weather:  मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भविष्यवाणी की है कि मैदानी जिलों में अगले कुछ दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। आज हीटवेव अलर्ट है। पांच पहाड़ी जिलों में बारिश होगी।

देहरादून समेत उत्तराखंड के मैदानों में हीटवेव का अलर्ट, इन 5 जिलों में बारिश और तेज हवाएं

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के मैदानी इलाकों खासकर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी में भयंकर गर्मी का प्रकोप जारी है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दो दिन की मामूली राहत के बाद रविवार को देहरादून का अधिकतम तापमान फिर से सामान्य से पांच डिग्री उछलकर 40.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। छह दिन में तीसरी बार दून में पारा 40 के पार पहुंचा है। आज मौसम विभाग ने पांच जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की भविष्यवाणी की है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।

गर्मी के तीखे तेवरों पर मौसम विभाग ने सोमवार को मैदानी क्षेत्रों में भीषण हीट वेव (लू) चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक, मैदानी इलाकों में जहां झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी, वहीं पर्वतीय जिलों को कुछ राहत मिल सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:देहरादून में 103 होम स्टे पर सख्त एक्शन, रजिस्ट्रेशन किया गया कैंसिल; क्या वजह?

साथ ही 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। इसके अलावा, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने और आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में जनसंख्या 26% और परिवार 40% बढ़े; अब SIR से शुद्धिकरण की तैयारी तेज

50 KM की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं

एक तरफ उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए मैदानी इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया है तो पहाड़ी जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसी तरह 26 और 27 मई को भी उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गर्जन की संभावना बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें:गोवा के सेक्सटॉर्शन गैंग का सरगना सलमान, अमीरों का करता शिकार; कहानी पूरी फिल्मी

30 मई तक पहाड़ी जिलों में बारिश का दौर

मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 28 मई से 30 मई तक उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 30 मई को देहरादून और कुछ मैदानी जिलों में हल्की बारिश की बौछारों की संभावना जताई गई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand Weather Rain Alert Uttarakhand Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।