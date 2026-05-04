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उत्तराखंड में मौसम का कहर; दो दिन भारी बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, चारधाम यात्रा भी प्रभावित

May 04, 2026 09:17 am ISTGaurav Kala देहरादून
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Uttarakhand Weather: आज देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। चारधाम यात्रा पर भी आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

उत्तराखंड में मौसम का कहर; दो दिन भारी बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, चारधाम यात्रा भी प्रभावित

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मई के महीने में जहां अमूमन गर्मी का मौसम रहता है। मौसम की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। रविवार को भीषण बारिश-ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई। देहरादून जिले में त्यूणी गांव में कई घरों की छतें उड़ गई। मौसम विभाग ने आगे भी खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। आज देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। चारधाम यात्रा पर भी आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्पष्ट कहा है कि खराब मौसम में हेली सेवाओं का संचालन नहीं होगा।

मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चार मई को देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, यूएसनगर और चंपावत के लिए खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पांच मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में सतर्क रहने को कहा गया है। दोनों दिन बारिश, तेज हवाएं चलने, आकाशीय बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की आशंका है।

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प्रशासन सतर्क

मौसम के बिगड़े मिजाज और मौसम विभाग के अलर्ट के बीच शासन ने प्रदेशभर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बीच रविवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलों के अफसरों के साथ आपात बैठक कर व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

खराब मौसम में न करें हेली सेवा का संचालन

चारधाम यात्रा को देखते हुए आपदा प्रबंधन सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खराब मौसम में हेली सेवाओं का संचालन नहीं किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर मलबा आने की दशा में उसे प्राथमिकता से हटवाकर यातायात सुचारु किया जाए।

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अनावश्यक यात्रा से बचें

खराब मौसम को देखते हुए नागरिकों और तीर्थयात्रियों से अपील की गई है कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें और अनावश्यक रूप से सुरक्षित स्थानों से बाहर न निकलें। राज्य और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना पर तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू किए जा सकें।

घरों को नुकसान, फसलें बर्बाद

दून के त्यूणी में आंधी-तूफान से 15 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए व 50 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों ने बताया, शनिवार रात आंधी से कई मकानों की छतें उड़ गई जबकि बारिश से घर में रखा सामान भी बर्बाद हो गया। रविवार सुबह हुई बारिश से छत विहीन घरों में बचा सामान भी बर्बाद हो गया। प्रभावितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मैंद्रथ स्थित मंदिर का लंगर हॉल भी क्षतिग्रस्त हो गया। त्यूणी में आंधी से खेतों में गेहूं की कटी व खड़ी फसल करीब 50% खराब हो गई। इस के अलावा टिहरी,उत्तरकाशी, चमोली, यूएसनगर समेत कई जिलों में फसलों, पेड़ों व सब्जियों को नुकसान हुआ।

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गंगा घाटों पर अलर्ट

पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के बाद टिहरी बांध से पानी छोड़े जाने की संभावना के मद्देनजर गंगा के जलस्तर को लेकर ऋषिकेश में एसडीआरएफ अलर्ट हो गई है। गंगा घाटों-तटों पर तीर्थाटकों और पर्यटकों को चेतावनी जारी की जा रही है।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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