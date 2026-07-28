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उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर! ऋषिकेश में खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा; हाई अलर्ट घोषित

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, ऋषिकेश
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24 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा (39.50 मीटर) से लगभग 50 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। नदी के इस विकराल रूप और तेज बहाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तटीय इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।

ऋषिकेश में खतरे के निशान पर जलस्तर
ऋषिकेश में खतरे के निशान पर जलस्तर

उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है। यहां के पर्वतीय इलाकों में पिछले 24 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा (39.50 मीटर) से लगभग 50 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। नदी के इस विकराल रूप और तेज बहाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तटीय इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।

गंगा आरती की जगह बदली

सुरक्षा के मद्देनजर प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट, मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र के सभी प्रमुख घाटों को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए पूरी तरह खाली करा दिया गया है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण त्रिवेणी घाट की निचली और मध्य सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं, जिसके कारण शाम की प्रसिद्ध गंगा आरती के स्थल को भी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

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SDRF की टीमें तैनात

आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ (एसडीआरएफ) और जल पुलिस की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ मुनि की रेती से लेकर परमार्थ निकेतन तक नावों और लाइफ जैकेट के साथ तैनात हैं। पुलिस बल लगातार तटीय बस्तियों और घाटों के आसपास रह रहे लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से सचेत कर रहा है और उन्हें ऊंचे तथा सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नदी का बहाव इस समय बेहद खतरनाक है, इसलिए किसी भी श्रद्धालु या पर्यटक को पानी के पास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में क्षेत्र में और अधिक भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसके कारण बांधों से छोड़े जाने वाले पानी और गंगा के जलस्तर पर नियंत्रण कक्ष से 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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