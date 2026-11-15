उत्तराखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट! 7 जिलों में होगी भारी बारिश; बर्फबारी भी होगी
उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, सात पर्वतीय जिलों में बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी संभव है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
Uttarakhand Snowfall: उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, सात पर्वतीय जिलों में बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी संभव है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 3200 मीटर एवं उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। शेष जिलों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी, मैदानी इलाकों में भी बारिश होगी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली चमकने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान जताया गया।
मौसम सुहाना
आसमान में बादलों की आवाजाही और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना बना रहा। शनिवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 27.0 और न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंतनगर में अधिकतम तापमान 27.4 और न्यूनतम 15.1 डिग्री रहा।
मसूरी में काले बादलों और घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड
पर्यटन नगरी मसूरी में शनिवार को मौसम ने ऐसी करवट बदली कि कुछ ही देर में धूप की गर्माहट की जगह ठंड ने ले ली। सुबह से दोपहर तक चटख धूप खिलने के बाद अपराह्न करीब तीन बजे आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते पूरे शहर को घने कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया। तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ गई। शनिवार सुबह से दोपहर करीब दो बजे तक मसूरी में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। इससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली हुई थी, लेकिन अपराह्न करीब तीन बजे आसमान में काले बादल छाने के साथ कोहरा फैल गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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