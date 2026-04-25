Uttarakhand Weather: आज बदल जाएगा उत्तराखंड का मौसम, इन 5 जिलों में होगी बारिश; बर्फबारी की भी संभावना
उत्तराखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां 5 जिलों को लेकर खुशखबरी सामने आई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में शनिवार को बारिश के आसार हैं।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां 5 जिलों को लेकर खुशखबरी सामने आई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में शनिवार को बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 4400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मैदानी इलाकों में मौसम शुल्क रहेगा। देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, रुदप्रयाग, नैनीताल में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ अंधड़ चलने की संभावना है।
अप्रैल में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड
अप्रैल में गर्मी का चार साल का रिकार्ड टूटा है। पिछले चार साल में इस बार 24 अप्रैल का दिन सबसे गर्म रहा। 2022 में अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया था जबकि अब अप्रैल महीने में 2026 में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री दर्ज किया।
अप्रैल में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले एक सप्ताह से अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। शुक्रवार को दोपहर में तेज धूप के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
कब कितना रहा तापमान
2020 की 19 अप्रैल को 39 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। 2021 में 38.8 डिग्री , 2022 में 39 डिग्री, 2023 में 37.3 डिग्री, 2024 में 38 डिग्री, 2025 में 38.4 डिग्री रहा। अब 24 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान पिछले चार वर्ष में अप्रैल में सर्वाधिक रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
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