उत्तराखंड में होगी झमाझम बारिश, देहरादून समेत 8 जिलों में अलर्ट
उत्तराखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। शनिवार को बारिश का दौर तेज हो सकता है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत आठ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के लिए ऑरेंज, जबकि शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तराखंड में शनिवार को बारिश का दौर तेज हो सकता है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत आठ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के लिए ऑरेंज, जबकि शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून के लिए भी शुक्रवार रात से शनिवार तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार को भी आठ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल और चंपावत में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है।
देहरादून में कई इलाकों में जलभराव
देहरादून में शुक्रवार को तेज बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली। नगर निगम क्षेत्र के शुकुरपुर समेत कई इलाकों में जलभराव हुआ। अस्पताल रोड, धर्मपुर, डील रोड, प्रिंस चौक, डालनवाला समेत कई इलाकों की सड़कें और आबादी क्षेत्र पानी में डूब गए। कई जगह लोगों को कारों और स्कूटरों से आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने के बाद नगर निगम की टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचीं और जलभराव की समस्या दूर करने में जुट गईं। नगर आयुक्त लोकेश कुमार पांडेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए।
साफ-सफाई में लापरवाही पर कर्मचारी
नगर निगम के आपदा कंट्रोल रूम में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात नहीं होने का मामला सामने आया है। निगम प्रशासन को सूचना देने के बाद भी दोपहर बाद चार बजे तक फोन पर शिकायत सुनने के लिए कर्मचारी मौजूद नहीं थे। देर शाम रामकृष्ण झील क्षेत्र की जलभराव संबंधी एक शिकायत पहुंची। जबकि शिकायत दर्ज करने की सुविधा के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। एक कर्मचारी के लिए बारिश होने के दौरान फोन साथ खड़ा कर शिकायतकर्ता की बात सुनना और इसे लिखित रूप से रजिस्टर में दर्ज करना मुश्किल हो रहा है। नगर निगम की ओर से पूर्व में बारिश, पहाड़ क्षेत्रों और अन्य पर्वतीय इलाकों में आम लोगों की मदद के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए थे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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