उत्तराखंड में नहीं थम रहा मॉनसून का कहर, आज इन जिलों में जमकर बारिश का अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनSat, 16 Aug 2025 05:38 AM
उत्तराखंड में मॉनसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश के आसार हैं। देहरादून, नैनीताल से लेकर अल्मोड़ा तक बारिश की संभावना जताई गई है। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाये हुए हैं। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा।

कई जिलों में बारिश का अलर्ट

इस साल मॉनसून ने उत्तराखंड में 19 जून को समय से पहले दस्तक दी थी और तब से यह पूरे राज्य में सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण मॉनसून की गतिविधियां और तेज हो गई हैं। आज देहरादून, नैनीताल, और बागेश्वर जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, और पौड़ी में मध्यम से भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट लागू है। तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा), गर्जन और बिजली गिरने की भी आशंका है।

जिलों का मौसम: कहां कितना बरसेगा?

  • देहरादून: राजधानी में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जलभराव और ट्रैफिक जाम की आशंका है।
  • नैनीताल: पहाड़ों की रानी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तापमान 24-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
  • हरिद्वार और ऋषिकेश: गंगा के किनारे बसे इन शहरों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना।
  • पहाड़ी जिले (उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग): भूस्खलन और नदियों के जलस्तर बढ़ने का खतरा। येलो अलर्ट जारी।
  • मैदानी इलाके (ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार): उमस भरी गर्मी के साथ हल्की से मध्यम बारिश। तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।

कुछ दिन जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

मौसम विभाग के मुताबिक, 16 अगस्त के बाद भी मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी। 17 अगस्त को बारिश की तीव्रता कुछ कम हो सकती है, लेकिन पूरी राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं है। अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मॉनसून इस साल सामान्य से 10-20% अधिक बारिश ला सकता है, खासकर देहरादून और हरिद्वार जैसे इलाकों में।

