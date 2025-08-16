उत्तराखंड में नहीं थम रहा मॉनसून का कहर, आज इन जिलों में जमकर बारिश का अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य कई जिलों में भी बारिश की संभावना है।

उत्तराखंड में मॉनसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश के आसार हैं। देहरादून, नैनीताल से लेकर अल्मोड़ा तक बारिश की संभावना जताई गई है। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाये हुए हैं। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा।

कई जिलों में बारिश का अलर्ट इस साल मॉनसून ने उत्तराखंड में 19 जून को समय से पहले दस्तक दी थी और तब से यह पूरे राज्य में सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण मॉनसून की गतिविधियां और तेज हो गई हैं। आज देहरादून, नैनीताल, और बागेश्वर जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, और पौड़ी में मध्यम से भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट लागू है। तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा), गर्जन और बिजली गिरने की भी आशंका है।