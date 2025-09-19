uttarakhand weather forecast heay rain alert in 6 districts orange alert फिर बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, देहरादून समेत इन 6 जिलों में होगी भारी बारिश; ऑरेंज अलर्ट जारी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand weather forecast heay rain alert in 6 districts orange alert

फिर बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, देहरादून समेत इन 6 जिलों में होगी भारी बारिश; ऑरेंज अलर्ट जारी

Uttarakhand Weather:  उत्तराखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनFri, 19 Sep 2025 11:54 AM
share Share
Follow Us on
फिर बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, देहरादून समेत इन 6 जिलों में होगी भारी बारिश; ऑरेंज अलर्ट जारी

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को बड़ा अपडेट जारी करते हुए कहा कि देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी और हरिद्वार जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट है। आइए जानते हैं पूरे उत्तराखंड के मौसम का हाल।

उत्तराखंड के लोग अब मानसून की विदाई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मानसून सीजन में उत्तराखंड में जबरदस्त तबाही मचाई है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस दौरान गुरुवार को तड़के चमोली जनपद के नंदानगर क्षेत्र में आई आपदा में 12 लोग लापता हो गए, जिसमें से दो के शव बरामद हुए हैं। वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए बताया गया है कि राहत और बचाव कर्मियों ने 16 घंटे बाद मलबे से एक व्यक्ति को जिंदा बचा लिया। नंदानगर के अलग-अलग क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ में 30 से अधिक घर बह गए हैं। बताया जा रहा है कि नंदानगर के तीन क्षेत्रों में आपदा से भारी तबाही मची है। बिनसर पहाड़ी की चोटी के दोनों तरफ बादल फटा, जिससे पानी की तीन धाराएं बन गई और सेंती लगा कुंतरी, फला लगा कुंतरी और धुरमा को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बचाव अभियान जारी है। इस दौरान एक बार फिर से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

बता दें कि इस साल उत्तराखंड में इस साल बारिश के वजह से काफी तबाही मची है। इस दौरान सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। इसके साथ ही करोड़ों रुपए का नुकसान भी सामने आया है। इस मॉनसून सीजन में कई जगहों पर बादल फटे हैं और भूस्खलन की भी घटनाएं सामने आई हैं।

Uttarakhand News Dehradun News Uttarakhand Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।