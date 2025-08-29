Uttarakhand weather forecast Heavy Rain imd Orange Alert Issued for today नदियां उफान पर, दरक रहे पहाड़... उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; मौसम अपडेट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
नदियां उफान पर, दरक रहे पहाड़... उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; मौसम अपडेट

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में आज मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनFri, 29 Aug 2025 07:01 AM
उत्तराखंड में मॉनसून अपने तेवर दिखा रहा है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और पौड़ी में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ-साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) की संभावना है। खासकर कुमाऊं मंडल के बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मॉनसून का जोर और बढ़ेगा। स्थानीय प्रशासन को नदी-नालों के उफान, भूस्खलन और सड़कों पर मलबा आने की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट पर रखा गया है।

इन जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट

गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और पौड़ी जिलों में मौसम विभाग ने बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन क्षेत्रों में बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर देखने को मिल सकते हैं, जिससे भूस्खलन और सड़कों के अवरुद्ध होने का खतरा बढ़ गया है। अलकनंदा और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है, जैसा कि हाल ही में रुद्रप्रयाग में देखा गया, जहां अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी थी।

उत्तराखंड में तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज

इस साल मॉनसून ने उत्तराखंड में 21 जून को दस्तक दी थी, जो पिछले साल की तुलना में सात दिन पहले थी। मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर से नमी खींचने वाली ट्रफ लाइन अभी भी सक्रिय है, जिसके कारण मॉनसून का जोर अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। 29 अगस्त को कुमाऊं मंडल में मॉनसून का मोमेंटम शिफ्ट होने की उम्मीद है, जिससे बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। हालांकि, अगस्त के अंत तक मॉनसून की तीव्रता में कमी की संभावना है, लेकिन मौसम के अचानक बदलने की प्रवृत्ति को देखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. बिक्रम सिंह ने बताया कि अगले कुछ दिनों में तापमान में 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है।

