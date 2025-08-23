उत्तराखंडवालो सावधान! आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, दो दिन खूब बरसेंगे बादल
Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मॉनसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी है वहीं कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तराखंड में मॉनसून का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, बारिश का खेल जारी है। कहीं झमाझम बौछारें तो कहीं गरज-चमक के साथ आसमानी आफत बरस रही है। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा।
इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में आज भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी बारिश न सिर्फ राहत लाएगी, बल्कि कुछ जगहों पर आफत भी बन सकती है। भूस्खलन, नदी-नालों में उफान और सड़कों पर मलबा आने का खतरा बना हुआ है।
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया, 'बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण मॉनसून की गतिविधियां और तेज हुई हैं। आज इन जिलों में 50-80 मिमी तक बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा) और आकाशीय बिजली का भी खतरा है।'
इन जिलों में येलो अलर्ट
उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और ऊधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी है। इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क बंद होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों से अनावश्यक यात्रा टालने की अपील की है। मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी के साथ रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा।
मॉनसून अभी और भिगोएगा उत्तराखंड
इस साल मॉनसून ने उत्तराखंड में 19 जून को समय से पहले दस्तक दी थी और तब से यह पूरे जोर-शोर से सक्रिय है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉनसून की सक्रियता अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी। खासकर 22 से 24 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। IMD के मुताबिक, इस साल मॉनसून सामान्य से 10-20% अधिक बारिश ला सकता है, जिससे देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे इलाकों में जलभराव की समस्या बढ़ सकती है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।