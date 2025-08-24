Uttarakhand weather forecast 24 August Dehradun heavy rain Chamoli flash flood latest updates बारिश के बाद तबाही में चमोली का थराली बाजार बहा, लोगों ने भागकर बचाई जान; पूरे उत्तराखंड में अलर्ट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand weather forecast 24 August Dehradun heavy rain Chamoli flash flood latest updates

बारिश के बाद तबाही में चमोली का थराली बाजार बहा, लोगों ने भागकर बचाई जान; पूरे उत्तराखंड में अलर्ट

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मानसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार रात चमोली जिले के थराली क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि ने जनजीवन तहस-नहस कर दिया। आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून/चमोलीSun, 24 Aug 2025 08:39 AM
share Share
Follow Us on
बारिश के बाद तबाही में चमोली का थराली बाजार बहा, लोगों ने भागकर बचाई जान; पूरे उत्तराखंड में अलर्ट

Uttarakhand Weather Forecast: पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड में हालात बिगाड़ दिए हैं। चमोली जिले के थराली में शुक्रवार रात टुनरी गदेरे में आए मलबे के सैलाब ने पूरे बाजार को तबाह कर दिया। देखते ही देखते घर और दुकानें मलबे में समा गईं, जबकि लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। भारी बारिश के बाद हुए इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई, एक व्यक्ति लापता है और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

तबाही का मंजर

थराली कस्बे में करीब 40 से अधिक घर और दुकानें मलबे में दब गईं, जबकि तमाम छोटे-बड़े वाहन भी मलबे के नीचे आ गए। पिंडर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से सगवाड़ा, चैपड़ों बाजार और दूंगाखोली समेत कई इलाकों में चारों ओर तबाही के निशान हैं।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड के चमोली में सैलाब से तबाही; युवती की मौत, एक लापता, 30 से अधिक जख्मी

देर रात आए मलबे के बीच लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। इस दौरान सगवाड़ा गांव निवासी नरेंद्र सिंह की 20 वर्षीय पुत्री कविता की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि चैपड़ों गांव के गंगादत्त जोशी अभी तक लापता हैं।

150 से अधिक लोग प्रभावित

आपदा से थराली और आसपास के क्षेत्रों में 150 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कई परिवारों को प्रशासन ने तहसील परिसर और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। भय के माहौल के चलते शनिवार को थराली तहसील के स्कूल बंद कर दिए गए।

मुख्यमंत्री के निर्देश

आपदा की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से ही आपदा प्रबंधन और संबंधित विभागों को राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। डीएम डॉ. संदीप तिवारी ने बताया कि राहत-बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। SDRF, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में मलबा हटाने और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं।

आज भी अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को भी उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Uttarakhand Weather Report Today Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।