उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी! 12 जिलों में बाढ़ का खतरा, बुलेटिन जारी; लोगों से सतर्क रहने की अपील
उत्तराखंड में अगले तीन घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश की संभावना है तो वहीं अगले 24 घंटे के दौरान 12 जिलों में अचानक बाढ़ की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के लिए उत्तराखंड के कई जिलों के बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के 12 जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा भी है।
मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, अगले तीन घंटों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चिरबासा, सोनप्रयाग, ऊखीमठ, गोविंदघाट, जोशीमठ, अगस्त्यमुनि, कर्णप्रयाग, थराली, कपकोट, बडियाकोट, लपसा, रिलाकोट, दारमा, धारचूला, डीडीहाट, बेरीनाग, मुनस्यारी और बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के कुछ आस-पास के इलाकों में कहीं-कहीं हल्की से भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक यात्रा न करें और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
नीति घाटी में एक पुल बह गया, एक शख्स लापता
इस बीच नीति घाटी क्षेत्र में भारी बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा, रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने जन सामान्य से नदी किनारे आवाजाही न करने की अपील की है। वहीं चमोली जिले में नीति घाटी में सोमवार शाम हुई भारी बारिश के दौरान बादल फटने के बाद तमक नाला अचानक उफान पर आ गया जिसके बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) का एक पुल बह गया। इस दौरान एक युवक के लापता होने की भी खबर है। वहीं पुलिस द्वारा नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है।
12 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान अचानक बाढ़ का खतरा
प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग के हाइड्रोमेट डिवीजन स्थित फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेल ने उत्तराखंड के लिए अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश के कारण अचानक आने वाली बाढ़ के रिस्क को लेकर बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन के अनुसार 11 अगस्त 2026 को शाम 5:30 बजे तक प्रदेश के 12 जनपदों में कुछ नदियों नालों और आसपास के क्षेत्रों में कम से मध्यम स्तर के अचानक बाढ़ का जोखिम रहने की आशंका है। बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़ की संभावना है।
सोमवार के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी था
आपको बता दें कि उत्तराखंड में सोमवार के लिए देहरादून सहित चार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के साथ 'आरेंज अलर्ट' जारी किया था जबकि शेष जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया था। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए बागेश्वर जिले में सोमवार को 12वीं कक्षा तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी। वहीं रविवार को राज्य के कई स्थानों पर भी बारिश हुई थी।
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