उत्तराखंड में गर्मी के तेवर हुए तीखे, अब IMD की भविष्यवाणी ने डराया; पारा 40 डिग्री पार
Uttarakhand IMD Alert: बढ़ते तापमान के चलते पहाड़ भी तपने शुरू हो गए हैं। पिथौरागढ़, टिहरी और मुक्तेश्वर जैसे ठंडे इलाकों में भी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी चार से पांच दिनों तक ऐसा मौसम रह सकता है।
Uttarakhand IMD Alert: उत्तराखंड में सूरज के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। मैदानी इलाकों में तेज और चटख धूप के साथ गर्म हवाओं के चलने से लोग बेहाल हैं। प्रदेश में सोमवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। मैदानी क्षेत्रों में जहां हरिद्वार और रुड़की में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं दून में भी यह 39 डिग्री के करीब 38.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को भी प्रदेशभर में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, जिससे गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।
आईएमडी की भविष्यवाणी ने डराया
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से बहुत अधिक दर्ज किया गया है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में भी यह सामान्य से ऊपर चल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगले चार से पांच दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी होने की संभावना है।
पहाड़ों में भी बढ़ने लगा तापमान
मैदानी इलाकों के साथ-साथ अब पहाड़ों में भी चटक धूप खिलने से तापमान बढ़ रहा है, जिससे टिहरी और मुक्तेश्वर जैसे ठंडे इलाकों में भी गर्मी का अहसास होने लगा है। टिहरी में सोमवार को 28, मुक्तेश्वर में 27.6 एवं पिथौरागढ़ में 31 डिग्री तापमान रहा।
मसूरी में सामान्य से सात डिग्री अधिक रहा पारा
मसूरी में इन दिनों तेज धूप एवं गर्म हवाओं का प्रकोप है। पर्यटन नगरी में सोमवार को तापमान सामान्य से 7.2 डिग्री ज्यादा 29.5 डिग्री रहा। तापमान ज्यादा रहने से यहां घूमने आए पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
हरिद्वार में हाल बेहाल
हरिद्वार में सोमवार को भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। दिन में लू से हालात और बिगड़ गए। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। करीब दस दिन पहले भी शहर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था।
हाई अलर्ट जारी
ज्यादा गर्मी होने से सुबह 10 बजे के बाद से शाम 4 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा सा दिखा। भीषण गर्मी की आशंका को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने प्रदेशभर में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से निपटने के लिए अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून में रात और दिन के तापमान में अंतर घटा
देहरादून में दिन और रात के तापमान में सिर्फ 16 डिग्री का अंतर रह गया है। सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री ज्यादा 22.6 डिग्री रहा। मुक्तेश्वर में सामान्य से दो डिग्री ज्यादा 14.8 और नई टिहरी में सामान्य से एक डिग्री कम 15 डिग्री दर्ज किया गया। पंतनगर में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 19.6 रहा।
कहां कितना तापमान
उत्तराखंड में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। सबसे अधिक तापमान रुड़की में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं देहरादून में 38.9 डिग्री, पंतनगर और खटीमा में 38.5-38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत राहतभरा रहा। पिथौरागढ़ में 31 डिग्री, मसूरी में 29.5 डिग्री, टिहरी में 28 डिग्री और मुक्तेश्वर में 27.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।