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उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक; 8 जिलों में बारिश-आंधी का येलो अलर्ट, मैदानों में गर्मी

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक दिख रहा है। पहाड़ों में आज बारिश और आंधी का येलो अलर्ट है तो मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के आसार हैं।

उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक; 8 जिलों में बारिश-आंधी का येलो अलर्ट, मैदानों में गर्मी

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अलग-अलग रंग दिख रहा है। पर्वतीय जिलों में जहां हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज झोंकेदार हवाओं का दौर है, वहीं मैदानी इलाकों में चटक धूप खिलने के साथ तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 15 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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इन इलाकों में बर्फबारी

मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 4500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। दूसरी ओर मैदानी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा।

मैदानों में बढ़ेगा तापमान, गर्मी करेगी परेशान

उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में जहां बारिश और तेज हवाओं के आसार हैं, वहीं मैदानी इलाकों में चटक धूप खिलने के साथ ही पारा चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मैदानी क्षेत्रों के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है।

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मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले चार से पांच दिनों के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा। इसका असर खासकर देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, जहां दोपहर के समय गर्मी लोगों को परेशान करेगी।

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इन जिलों में हल्की बारिश के आसार

16 और 17 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश, गरज के साथ बौछारें और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इसके बाद 18 से 20 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम सामान्य और शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी जारी रह सकती है।

मौसम विभाग की लोगों को सलाह

मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली और तेज हवाओं को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। किसानों को कटाई की गई फसल सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है। वहीं पशुपालकों को खराब मौसम के दौरान जानवरों को खुले में न बांधने को कहा गया है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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