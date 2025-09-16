uttarakhand weather dept issued orange alert for heavy rain in some districts उत्तराखंड के इन जिलों में मौसम के तेवर रहेंगे तीखे, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand weather dept issued orange alert for heavy rain in some districts

उत्तराखंड के इन जिलों में मौसम के तेवर रहेंगे तीखे, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर जोरदार बारिश से सड़कों, मकान और दुकानों को भारी नुकसान हुआ। इन सबके बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनTue, 16 Sep 2025 04:01 PM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड के इन जिलों में मौसम के तेवर रहेंगे तीखे, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर रातभर हुई भारी बारिश से सड़कों, मकान और दुकानों को भारी नुकसान हुआ। कुछ स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। उत्तराखंड में मंगलवार को तड़के एक पुल भी बह गया। कुछ लोगों के लापता होने की खबर है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के देहरादून, चंपावत और नैनीताल जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौ चमोली, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भी गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने 17 सितंबर को भी उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। IMD ने 17 सितंबर को उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों और उधम सिंह नगर जिले में अलग-अलग स्थानों पर भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने 18 सितंबर को उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों और उधम सिंह नगर जिले में अलग-अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ तूफान और झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। 19 और 20 सितंबर को उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में 20 सितंबर तक बारिश वाला मौसम रहने का अनुमान है।

Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।