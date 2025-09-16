उत्तराखंड के इन जिलों में मौसम के तेवर रहेंगे तीखे, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर जोरदार बारिश से सड़कों, मकान और दुकानों को भारी नुकसान हुआ। इन सबके बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है।

उत्तराखंड में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर रातभर हुई भारी बारिश से सड़कों, मकान और दुकानों को भारी नुकसान हुआ। कुछ स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। उत्तराखंड में मंगलवार को तड़के एक पुल भी बह गया। कुछ लोगों के लापता होने की खबर है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के देहरादून, चंपावत और नैनीताल जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौ चमोली, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भी गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने 17 सितंबर को भी उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। IMD ने 17 सितंबर को उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों और उधम सिंह नगर जिले में अलग-अलग स्थानों पर भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।