Uttarakhand Weather: नवंबर में तप रहा देहरादून, 10 साल बाद इतनी गर्मी; IMD ने बताई राहत की तारीख
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में गर्मी चौंका रही है। देहरादून में 10 साल बाद इतनी गर्मी पड़ रही है। यहां अधिकतम पारा 31.2 डिग्री पहुंच गया।
Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द जरूर बना हुआ है, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी चौंका भी रही है। देहरादून में नवंबर के महीने में गर्मी ने बीते 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही जहां लोग गुलाबी ठंड का इंतजार कर रहे थे, वहीं दून में पारा नए रिकॉर्ड बना रहा है। मंगलवार को दिनभर खिली धूप और गर्म हवाओं के चलते दून का अधिकतम पारा 31.2 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है।
मौसम विभाग के मुताबिक, इससे पहले 2 नवंबर 2016 को देहरादून में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो नवंबर महीने का अब तक का ऑल टाइम रिकॉर्ड था। मंगलवार को दर्ज हुए पारे ने 2016 के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
दिन में गर्मी का अहसास, रात में ठंड बरकरार
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, लंबे समय से बारिश का अभाव, लगातार खिल रही धूप और दिन में चलने वाली शुष्क हवाओं के कारण तापमान में यह उछाल देखा जा रहा है। हालांकि, राहत की बात यह है कि दिन में धूप के तेवर तीखे रहने के बावजूद सुबह, शाम और रात को हल्की ठंडक बनी हुई है। मंगलवार को दून का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक होकर 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
रुड़की-पंतनगर में पारा 31 डिग्री के पार
गर्मी का यह दौर केवल देहरादून तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के बाकी मैदानी हिस्सों में भी असामान्य तापमान दर्ज किया जा रहा है।
शहर अधिकतम सामान्य से अंतर
प्रदेश के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है। देहरादून में पारा 31.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। वहीं, पंतनगर में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री और रुड़की में 31.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। खटीमा में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री रहा। पर्वतीय जिलों में फिलहाल तापमान सामान्य बना हुआ है।
तेरह और चौदह नवंबर से मिल सकती है राहत
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि बुधवार और 12 नवंबर को सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। पर, इसके बाद मौसम में बदलाव के आसार हैं। 13 और 14 नवंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश संभव है, जिससे मैदानी इलाकों में भी तापमान गिर सकता है।
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